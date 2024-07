Uatae saluda la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y lo ve como un paso hacia "la conciliación"

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha valorado positivamente el debate generado respecto a la posible medida que establecería la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y lo ve como una oportunidad para aumentar la productividad, así como para mejorar "la conciliación" de los autónomos, según ha indicado en un comunicado. La organización destaca que esta iniciativa, ya implementada en varios países del entorno, como Francia, que cuenta actualmente con una jornada laboral de 35 horas, y Bélgica, de 37,5 horas, promete "mejorar significativamente la calidad de vida de los trabajadores autónomos, así como su productividad y bienestar general". Además, desde Uatae resaltan que experiencias piloto similares con la reducción a jornadas de cuatro días laborables en países como Islandia, Suecia o Escocia han demostrado que una jornada laboral reducida "puede tener efectos positivos tanto en la productividad como en la calidad de vida de los trabajadores". MEJOR EQUILIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA PERSONAL En concreto, el sindicato hace hincapié en que en Francia, la implementación de la semana laboral de 35 horas ha permitido "un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sin afectar negativamente a la productividad". En este sentido, la secretaria general de la entidad, María José Landaburu, ha expuesto que "muchos convenios colectivos ya recogen las jornadas reducidas". "Convenios que los autónomos cumplen cuando desarrollan su actividad económica diaria y tienen personas contratadas", ha indicado la líder del sindicato. Por otra parte, Uatae también ha señalado que los datos de la OCDE reflejan cómo en España se trabaja 1.644 horas de media al año, lo que supone 303 horas más de media que en Alemania y 112 más que en el Reino Unido. NO SIEMPRE MÁS HORAS DE TRABAJO SUPONEN MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO Así, si se vinculan estos datos con los que se extraen de productividad, según explica la organización, se puede ver cómo los otros dos países generan más riqueza, "por lo que no siempre más horas de trabajo suponen mayor beneficio económico", concluye la entidad. En esta línea, Landaburu asume que "hay que avanzar hacia un nuevo modelo de producción que permita mejorar la corresponsabilidad familiar con la laboral". Y es que, en referencia a los datos citados por Uatae, actualmente el 67,8% de las personas reconoce tener problemas para conciliar su vida laboral con la familiar y personal. Además, señala la máxima representa de Uatae, se da un "sesgo de discriminación que genera desigualdades, ya que ocho de cada diez mujeres se enfrenta a problemas en cuanto a la conciliación y la corresponsabilidad", para luego añadir que impulsar una medida de este tipo permitirá "reducir la actual brecha de género que existe, permitiendo que la carga de los cuidados personales y familiares pueda recaer de forma equitativa en la estructura familiar y no sobre la mujer, como sucede actualmente". LA TRANSICIÓN PUEDE PRESENTAR DESAFÍOS De esta manera, bajo el punto de vista de Uatae, esta medida representaría un cambio "crucial", ya que los autónomos a menudo enfrentan "jornadas laborales extensas y la presión de mantener sus actividades económicas a flote". En este sentido, Landaburu valora la propuesta como "no únicamente una mejora de la productividad, sino que también permite a los autónomos disfrutar de un equilibrio vital, porque es una medida que humaniza el trabajo y reconoce el derecho a desconectar". Por último, desde Uatae reconocen que la transición "puede presentar desafíos", pero Landaburu matiza que "también lo fue en su día la adopción de la jornada laboral de 8 horas", con lo que concluye que tienen "el convencimiento de que los beneficios a largo plazo serán significativos, ya que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es un paso adelante hacia un entorno de trabajo más justo, productivo y equilibrado".

