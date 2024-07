The Adecco Group lanza una herramienta gratuita para crear CVs usando IA Generativa y comandos de voz

El Currículum Vitae (CV) es una pieza imprescindible en el 90 por ciento de los procesos de selección y, sin embargo, más del 40 por ciento de los que reciben los departamentos de Recursos Humanos no están bien confeccionados, según informa The Adecco Group, que acaba de lanzar una herramienta gratuita, CV Maker, que permite crear "de una manera rápida y sencilla" estas hojas de vida (tanto en inglés como en español) con el apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa y comandos de voz. La iniciativa está destinada a cualquier persona en búsqueda de empleo o que quiera mejorar el ya existente. Dado que no todas las personas demandantes de empleo parten de la misma situación, esta herramienta se adapta a cada necesidad permitiendo hacer un CV completo y de calidad en el que destacar las habilidades y experiencias más relevantes, mejorando la calidad del contenido y la redacción, con el objetivo de que "ni una sola persona se quede atrás en el acceso a oportunidades laborales", detalla la compañía. Teniendo en cuenta las barreras que el idioma puede suponer en la búsqueda de empleo, CV Maker incorpora un traductor automático. De esta manera, las personas pueden crear su CV en su idioma nativo (admite 35 idiomas) y la herramienta lo traducirá al inglés o castellano, ampliando considerablemente sus posibilidades de encontrar un empleo. "En Grupo Adecco queremos eliminar barreras y que todas las personas puedan acceder al mercado laboral con las mismas oportunidades, por ello hemos creado esta herramienta para que cualquier profesional pueda tener un CV personalizado de una manera rápida y eficaz", detalla Alberto Gavilán, director de Talento de The Adecco Group, quien recuerda que el CV es "la primera carta de presentación ante un seleccionador y un documento esencial para captar su atención". Gracias a su fácil accesibilidad y capacidad para eliminar barreras físicas y lingüísticas, CV Maker busca distinguirse por su enfoque inclusivo, como parte del compromiso de The Adecco Group con la diversidad y la igualdad de oportunidades. "En este sentido, la colaboración con la Fundación Adecco ha sido fundamental en el desarrollo ya que ha sido probada por personas con discapacidad visual e intelectual con éxito, garantizando su eficacia para todas las personas", añaden desde la compañía. "Tenemos que aprovechar y pensar en el potencial transformador de la IA y cómo puede ayudar a personas con discapacidad, a personas migrantes sin idioma, a personas que hacen su primer currículum o a personas con bajo perfil socioeconómico o educativo en su acceso al mercado laboral. Este es un gran ejemplo", ha reiterado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y de Sostenibilidad de Grupo Adecco. CONSEJOS BÁSICOS PARA UN BUEN CV En este contexto, los expertos de The Adecco Group recopilan una serie de consejos para ayudar a hacer un buen CV en unos minutos, empezando por usar "un diseño limpio y legible", utilizando para ello "fuentes estándar, márgenes adecuados y espacio en blanco para que el documento sea fácil de leer y no parezca saturado". De la misma forma, recomiendan usar una comunicación "clara, concisa y directa", ya que los departamentos de RRHH "valoran la claridad y brevedad". "Es esencial limitar el CV a una o dos páginas y usar frases cortas o viñetas para que la información clave sea accesible rápidamente", añaden, al tiempo que animan a destacar algunos logros conseguidos (más allá de las responsabilidades precias), introduciendo "métricas y resultados concretos para mostrar las capacidades y el impacto conseguido". Por otro lado, los expertos instan a personalizar el CV según cada oferta: "adaptar la historia laboral a la descripción del trabajo demuestra investigación sobre la empresa y el rol, resaltando habilidades y experiencias acordes a la posición". Asimismo, antes de entregar el CV mediante un formulario online, recomiendan insertar palabras clave (keywords) relacionadas con la descripción del trabajo aumenta las posibilidades de pasar los filtros automáticos (ATS) y llegar a un reclutador humano. CV Maker no requiere registro previo en la web de Adecco para poder utilizarse, de manera que cualquier persona puede acceder desde cualquier dispositivo, crear su CV y descargarlo para usarlo como desee, sin ningún tipo de restricción. Como último paso, y de manera voluntaria, los usuarios tienen la opción de inscribirse y acceder a más de 4.000 ofertas de empleo mensuales disponibles en la página web www.adecco.es.

