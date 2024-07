Previa del Países Bajos - Inglaterra

Las selecciones masculinas de fútbol de Países Bajos y de Inglaterra se medirán este miércoles en Dortmund (21.00 horas) en la segunda semifinal de la Eurocopa 2024, con los ingleses buscando acceder por primera vez en su historia a dos finales consecutivas y con los neerlandeses queriendo emular a quienes en 1988 jugaron la que hasta ahora es la única final continental disputada por la 'Oranje'. En caso de victoria británica en el Signal Iduna Park, sería estar a un solo paso de levantar el trofeo de campeón de Europa que se resiste. Un título que sí tiene Países Bajos, tras lograrlo en 1988 precisamente en tierras alemanas. Ahora, una nueva generación quiere volver a poner al equipo 'tulipán' en la final del máximo torneo europeo de selecciones. Hablar de un Países Bajos vs Inglaterra es hacerlo de uno de los grandes clásicos del fútbol en el 'Viejo Continente'. Hasta en 22 ocasiones se han medido ambas selecciones, con un balance ligeramente favorable para los neerlandeses, con siete triunfos por los seis ingleses. El último precedente en Eurocopa data de 1988, cuando el cuadro neerlandés venció por 3-1, gracias a un 'hat-trick' de Van Basten, en un torneo que acabó levantando la 'Oranje'. En esta ocasión el duelo será en la penúltima ronda., semifinal a la que Inglaterra llega en un mar de dudas y tras eliminar en la tanda de penaltis a Suiza, tras un partido en el que tuvo que volver a igualar en los minutos finales un partido que se le había puesto cuesta arriba. Así, los 'Three Lions' volvieron a demostrar ser un equipo muy competitivo a pesar de no encontrar la fluidez en el juego, entre otros factores por el estado de forma de algunas de sus figuras como Jude Bellingham o Harry Kane que, salvo destellos aislados, no han mostrado su mejor versión en el torneo. Los que sí parecieron dar un paso adelante en el encuentro ante Suiza fueron Phil Foden y Bukayo Saka. El primero, al que se le vio en una posición más centrada que en encuentros anteriores, estuvo mucho más participativo en el juego de ataque inglés, y el del Arsenal, más allá de hacer el gol del empate, volvió ser el juegador vertical y desequilibrante que ha demostrado ser con su club a lo largo de la temporada. Enfrente, Inglaterra tendrá a una selección de Países Bajos que ha ido claramente de menos a más en la Eurocopa. Los de Koeman dieron continuidad ante Turquía al buen juego ofrecido en los octavos ante Rumanía, siendo el único semifinalista que no necesitó del tiempo extra para conseguir su billete. Eso sí, tuvo que sudar para darle la vuelta a un partido que se le puso en contra tras el gol inicial de Samet Akaydin gracias a los goles de De Vrij y un autogol de Mert Müldür. Ahora, la 'Oranje' tendrá que hacer frente a la primera selección de, al menos, un nivel similar en los cruces. Y para salir victoriosos necesitarán de la mejor versión de Cody Gakpo. El del Liverpool está siendo el jugador más destacado de los neerlandeses en el torneo con tres goles y siendo el principal generador de peligro de su equipo. Además, Xavi Simons apunta a repetir en la posición de media punta, en la que se reencontró sus mejor juego ante Rumanía y Turquía. También será importante que Virgil van Dijk y De Vrij estén a su mejor nivel para parar a Kane en uno de los duelos más relevantes del partido. Y es que, hasta el momento, al central del Liverpool se le está viendo más contemplativo que de costumbre, sufriendo ante los atacantes rivales. Eso sí, sigue siendo una gran amenaza en el juego aéreo y, pese a no haber marcado, ha rematado con peligro en más de una ocasión en el torneo. Una semifinal en la que no se esperan sorpresas en el once por ninguna de las dos partes. Así, Southgate apostaría de nuevo por Mainoo en el centro del campo junto a Rice, dando continuidad al equipo que ha presentado desde octavos de final, mientras que Koeman haría lo propio con Bergwijn en el extremo diestro, guardándose a Malen como posible revulsivo. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Bergwijn, Depay y Gakpo. INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; y Kane. --ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). --ESTADIO: Signal Iduna Park (Dortmund). --HORA: 21.00/La 1.

