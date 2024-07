Martes, 9 de julio de 2024 (04:00 GMT)

FRANCIA ELECCIONES

Francia comienza el incierto camino en busca de la gobernabilidad

París (EFE).- Francia inició este lunes el incierto camino para intentar construir una mayoría de gobierno tras las elecciones legislativas del domingo, que dejaron una Asamblea Nacional muy dividida y sin una mayoría clara. Los partidos y los dirigentes políticos franceses discutieron entre sí, con varias reuniones de comisiones ejecutivas, y sobre todo en los medios, cómo tratar de desbrozar el terreno ante una situación inédita en la V República, en la que el partido con más escaños en la Asamblea Nacional está muy lejos de la mayoría absoluta.

UCRANIA GUERRA

Al menos 37 muertos y 170 heridos dejaron los ataques rusos de este lunes, según Zelenski

Kiev (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cifró en 37 el número de personas muertas este lunes en los diferentes ataques lanzados por Rusia contra territorio ucraniano, que también causaron 170 heridos en esta jornada. n un mensaje escrito en su canal de Telegram, Zelenski dio cuenta de que, "hasta ahora, al menos 37 personas han muerto, incluidos tres niños, y 170 han resultado heridas, incluidos 13 niños".

OTAM CUMBRE

La OTAN ultima más apoyo a Ucrania en su cumbre mientras Rusia intensifica sus ataques

Washington (EFE).- La OTAN ultima los preparativos de la cumbre que iniciará este martes en Washington con una conmemoración del 75 aniversario de la Alianza en la que reafirmará su apoyo a largo plazo a Ucrania en un momento en que Rusia ha intensificado sus ataques contra objetivos civiles ucranianos. "En Ucrania, Rusia continúa su brutal guerra. Hoy mismo hemos visto horrendos ataques con misiles contra ciudades ucranianas, matando a civiles inocentes, incluidos niños. Condeno estos atroces ataques", afirmó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en unas declaraciones junto al secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin.

OTAN CUMBRE

Biden se reunirá con Zelenski y Starmer en los márgenes de la cumbre de la OTAN

Washington(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en los márgenes de la cumbre de la OTAN que empezará este martes en Washington, informó la Casa Blanca. John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, explicó que probablemente habrá más reuniones bilaterales en los márgenes de la cumbre, destinada a conmemorar el 75 aniversario de la Alianza Atlántica, que irá más allá de los festejos y se centrará en aprobar medidas que garanticen el apoyo a largo plazo a Ucrania frente a la invasión de Rusia.

ISRAEL PALESTINA

Ministro de Seguridad israelí acusa a Netanyahu de decidir unilateralmente sobre la guerra

Jerusalén (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el extremista antiárabe Itamar Ben Gvir, aseguró este lunes que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, dirige un Gobierno "de un solo hombre”, y amenazó con boicotear la coalición si no obtiene un mayor protagonismo en las decisiones sobre la guerra en Gaza. “El primer ministro debe comprender que el 'Gobierno de derecha' no es una expresión sin sentido y que las opiniones de los socios de la coalición tienen peso. No nos unimos para ser porristas en la tribuna. Llegamos a influir”, dijo Ben Gvir en un comunicado difundido por la prensa local.

EUROPA PROTESTAS

Europa sufre un "retroceso sistemático" del derecho a la protesta, denuncia AI

Lisboa (EFE).- Las autoridades europeas están impulsando "un retroceso sistemático" del derecho a la protesta, lo que ha provocado detenciones ilegales de menores y la "demonización" de los manifestantes, a los se trata como terroristas, denunció este martes Amnistía Internacional (AI). Así lo refleja en su informe 'Infraprotegidos y excesivamente restringidos: El estado del derecho a la protesta en 21 países de Europa', que se basa en entrevistas hechas entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023. En el documento, AI documenta "un patrón de leyes represivas", el uso de fuerza excesiva, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios, restricciones injustificadas o discriminatorias y el uso cada vez mayor de tecnología de vigilancia invasiva.

MERCOSUR CUMBRE

Lula dice que la ausencia de Milei en la cumbre del Mercosur fue una "estupidez inmensa"

Asunción (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que fue una "estupidez inmensa" la ausencia de su homólogo argentino, Javier Milei, en la cumbre del Mercosur en Asunción. "Es una estupidez inmensa que un presidente de un país importante como Argentina no participe en una reunión con el Mercosur. Es triste para Argentina", dijo en declaraciones citadas por medios brasileños. Con todo, el mandatario afirmó que los países miembros del bloque están trabajando para "fortalecer" el Mercosur "con Argentina" y que la ausencia de Milei "no obstaculiza" si el país está presente de otra manera en la reunión, en la que sí participó la canciller argentina, Diana Mondino.

UE ULTRADERECHA

Orbán, Le Pen, Salvini y Vox se unen en los Patriotas, el tercer mayor grupo de la Eurocámara

Bruselas (EFE).- Trece partidos de ultraderecha europeos, incluyendo al Fidesz de Viktor Orbán, la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen, la Liga de Matteo Salvini y Vox, se unieron este lunes en un nuevo grupo en el Parlamento Europeo, los Patriotas para Europa, que será la tercera mayor fuerza del hemiciclo superando a liberales y ultraconservadores. El nuevo grupo parlamentario tendrá como principal delegación a los 30 eurodiputados franceses de RN. El Gobierno del húngaro Orbán dijo que el nuevo grupo del PE no incluirá a la también ultranacionalista formación alemana AfD porque Patriotas para Europa "rechaza el extremismo de derechas".

EEUU ELECCIONES

Biden insta a los demócratas a poner fin al drama interno y centrarse en vencer a Trump

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este lunes a los demócratas a poner fin al "drama" interno y centrarse en derrotar al exmandatario Donald Trump (2017-2021) en las elecciones de noviembre próximo, en lugar de cuestionar su candidatura. Biden hizo estas declaraciones en una carta de dos páginas dirigida a los miembros de su partido en el Congreso y en la que argumentó que "la cuestión de cómo avanzar se ha planteado públicamente durante más de una semana" y es hora de que "esto termine". El mandatario subrayó que el partido tiene "una única tarea": vencer a Trump en las urnas.

JAPÓN GOBIERNO

Retiran cargos contra Kishida y otros miembros del PLD nipón en caso de fondos irregulares

Tokio (EFE).- El equipo de fiscales que investiga el caso de financiación irregular en el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón ha decidido no presentar cargos contra el primer ministro, Fumio Kishida, y otros siete miembros de alto rango alegando falta de pruebas, informó la agencia de noticias Kyodo. Los legisladores, pertenecientes a tres facciones (grupos dentro del partido), estaban siendo investigados por supuestamente violar la Ley de control de fondos políticos por no declarar parte de los fondos recaudados, en el marco de un escándalo contable que ha dañado seriamente la imagen y composición de la formación política. El escándalo, destapado a finales de 2023, gira en torno a irregularidades en eventos de financiación del partido, que no habría declarado durante años la totalidad millonaria de las recaudaciones, creando una suerte de caja b, de la que parte habría sido repartida entre algunos miembros, también sin declarar.

ARGENTINA GOBIERNO

Javier Milei y 18 de los 24 gobernadores provinciales firman el Acta del Pacto de Mayo

Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, y 18 de los 24 gobernadores provinciales firmaron este martes el Acta del Pacto de Mayo, un pacto propuesto en marzo pasado y que contiene compromisos en diez políticas "refundacionales" para el país suramericano. La firma coincidió con el inicio del 9 de julio, día en que se celebra la Independencia argentina, declarada en 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán (noroeste), precisamente el sitio elegido para este acto simbólico de unidad política, pues ninguno de los 18 gobernadores pertenecen al partido del mandatario, La Libertad Avanza (ultraderecha). El objetivo de la firma del pacto es el de "sellar los acuerdos básicos para sacar a la Argentina adelante".

ECUADOR MÉXICO

Juez de Ecuador niega al exvicepresidente Glas dejar cárcel y pasar a arresto domiciliario

Quito (EFE).- Un juez de Ecuador denegó este lunes un recurso de habeas corpus solicitado por los abogados de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, para que cumpliese bajo arresto domiciliario en la vivienda de su madre la pena de ocho años de cárcel que continúa purgando. Durante la audiencia, Glas adujo ser víctima de condiciones de reclusión inapropiadas, entre las que mencionó haberse despertado en varias ocasiones con ratas en la cama. El exvicepresidente se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, desde que fue detenido en el asalto policial acontecido el 5 de abril a la Embajada de México en Quito para cumplir con una orden de detención en su contra y como respuesta al asilo diplomático que le había otorgado el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.EFE

int-jam/enb/eat/rrt