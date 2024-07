La exmujer de Escassi, Raquel Bernal, sorprendida ante sus últimas declaraciones

En el ojo del huracán por su polémica ruptura con María José Suárez después de que la exmiss España recibiese un correo electrónico de una examante que no solo le contaba la deslealtad del jinete sino que le reclamaba una deuda de 1700 euros, Álvaro Muños Escassi ha roto su silencio en el plató de '¡De viernes!' y, más sincero que nunca, ha dado su versión de los hechos. Asegurando que tenía una "relación abierta" con la modelo, ha reconocido que le gusta mantener relaciones sexuales con mujeres transexuales, desatando un auténtico aluvión de comentarios, tanto positivos como negativos, por sus declaraciones sobre su vida íntima. La última en reaccionar, su exmujer Raquel Bernal, la única de sus exparejas con la que ha pasado por el altar. Se conocieron en el verano de 2016 y, tras varios meses de intensa relación, se daban el 'sí quiero' el 28 de diciembre del mismo año. Apenas cinco meses después, rompían su matrimonio y, desde entonces, apenas hemos sabido nada de la millonaria venezolana. A caballo entre Madrid y República Dominicana, donde tiene varios negocios, Raquel ha reaparecido en el concierto de Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu y, sin ocultar su sorpresa puesto que no tenía ni idea de que Escassi había concedido una entrevista, ha reaccionado a sus comentadísimas declaraciones sobre sus gustos sexuales. "¡Ah! No, no" ha exclamado con estupor cuando le hemos preguntado si sabía que a su exmarido le gustaba mantener relaciones con mujeres trans, reconociendo que desconoce si, al igual que con María José Suárez, con ella también tuvo una relación liberal: "De verdad que no sé nada, mi vida". Sin embargo, asegura que su relación con Escassi es muy buena y que es "súper amiga" tanto del jinete como de la modelo. "También María José, son mis amigos los dos" apunta, revelando que aunque no ha hablado con ninguno de los dos y no sabe nada sobre su ruptura, "le deseo lo mejor para los dos claro que sí, y lamento mucho su ruptura". "No sé nada, no he visto nada, no sé" se ha desmarcado, rompiendo una lanza a favor de su exmarido al dejar claro que ella no salió 'escaldada' de su matrimonio. "No, para nada" ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo