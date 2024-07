Thiago Alcántara anuncia su retirada como jugador: "Estaré dispuesto a devolver al fútbol lo que me ha dado"

El jugador español Thiago Alcántara anunció este lunes su retirada como jugador profesional a los 33 años de edad y después de finalizar contrato con el Liverpool, su último club en una carrera que empezó a despuntar en el FC Barcelona y que tuvo su periplo más exitoso y longevo en el Bayern de Múnich, además de ser 46 veces internacional absoluto con España. "Siempre estaré dispuesto a devolver al fútbol lo que me han dado y estoy agradecido por el tiempo que he disfrutado. Gracias al fútbol. Y a todos los que me acompañaron y me hicieron mejor jugador y persona en el camino. Hasta pronto, Thiago", se despidió en redes sociales. Thiago, uno de los centrocampistas con mejor visión del juego de los últimos tiempos, no tuvo suerte con las lesiones en sus últimas temporadas y, de hecho, en esta última campaña jugó apenas 5 minutos, lo que tardó en lesionarse en el día en que regresaba al verde tras una larga ausencia por una lesión de cadera. El Liverpool, su último club y donde jugó las últimas cuatro temporadas, ya comunicó que no renovaría su contrato, que finalizó el pasado 30 de junio. Y Thiago, que hasta el momento no ha desvelado si tuvo o no tuvo ofertas, anunció este lunes su retirada profesional pero, quien sabe, dejando la puerta abierta a volver al fútbol con otra función. Como jugador, Thiago Alcántara se formó en la Masia del FC Barcelona, siendo junto a su hermano Rafinha uno de los grandes talentos de la academia blaugrana. Tras pasar al primer equipo en 2011, a las órdenes de Pep Guardiola, fichó en 2013 por el Bayern de Múnich para, en parte al lado del técnico de Santpedor, vivir sus mejores años, con su segunda 'Champions' (la primera la ganó en 2011 con el Barça) y un sinfín de títulos en Alemania antes de irse en 2020 al Liverpool. De hecho, su palmarés completo incluye: 2 Ligas de Campeones, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 7 Bundesligas y 4 Ligas españolas, 2 Copas del Rey y 4 Copas alemanas, 3 Supercopas de España, 1 FA Cup, 3 Supercopas alemanas, 1 Carabao Cup y 1 Community Shield. Con España disputó un total de 46 partidos con la selección absoluta y marcó 2 goles. Pero fue en la base donde logró sus tres títulos internacionales; dos Europeos Sub-21 (2011 y 2013, siendo 'MVP') y un Europeo Sub-17 (2008). Thiago estaba dotado de una varita mágica y de una visión de juego propias de un jugador de clase mundial. En el centro del campo podía jugar de interior y de mediapunta, si bien nunca tuvo el gol que sí tenía su hermano Rafinha, de 31 años, que optó por jugar con Brasil y que actualmente está sin equipo. Pero, en cuanto a clase, Thiago despuntó y con su precisión de cirujano era capaz de enviar balones en las mejores condiciones a sus compañeros.

