Sergio Scariolo: "Estoy muy orgulloso del esfuerzo del equipo"

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, aseguró tras ganar a Bahamas (86-78) en la final del Preolímpico de Valencia y lograr el billete a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 que está "orgulloso" del esfuerzo de los jugadores y de un equipo que cree que puede competir contra cualquiera, en la cita olímpica y más allá, después de desplegar un baloncesto solidario y "sólido" para tumbar al poderío físico de las estrellas bahameñas. "Estoy muy orgulloso del esfuerzo del equipo. La verdad es que todo el mundo ha aportado y es muy importante. No es tanto estar entre los 12 equipos, sino estar con los parámetros por los que un equipo europeo debe pasar para estar ahí entre los 12, que son durísimos. Hay equipos muy importantes que no han llegado. Esto nos hace y permite estar orgullosos y alargar la posibilidad de coger experiencia para nuestros jugadores y subir peldaños dentro del equipo, en el caso de Santi, Usman, Juan y los que vendrán", manifestó en rueda de prensa. En este sentido, quiso "dar crédito" a este grupo de jugadores. "Fue muy difícil jugar este segundo partido en pocas horas. Tuvieron concentración, se juntaron como equipo, hicieron lo que preparamos y jugamos los 40 minutos sin casi fallos, y obviamente hicieron un gran esfuerzo defensivo. Fuimos sólidos en ataque, en la pista", destacó. "Es muy importante que nuestros jugadores jueguen estos partidos que son finales. No nos han dado una medalla, pero era prácticamente un campeonato. Con mucha presión. Agradecemos a la FEB que organizara el torneo en España y a los aficionados de Valencia, gracias. Somos un equipo competitivo, que trabaja duro y juega junto. Podemos mirar a los ojos a cualquier oponente", aseguró el seleccionador. Además, destacó las carencias físicas que tuvieron algunos jugadores, y que Juancho Hernangómez se lesionara en el primer duelo. "Aquí también hemos tenido una serie de problemas físicos en jugadores experiencias, tampoco vamos sobrados en experiencia NBA. Cuatro jugadores han ido cayendo, antes e incluso en el torneo, y me ha gustado que los jugadores han complementado a los titulares y hemos podido distribuir los minutos para no llegar fundidos al final del partido", explicó. "Nos han vuelto a dar el empuje que los titulares alguna vez habían incluso perdido. Hemos jugado bien en defensa, duro, y también en ataque. Me ha gustado la prestación de los jugadores, es momento de descansar un poco y luego pensar en modo Juegos", añadió. De cara al futuro, más allá de Paris 2024, tiene claro el camino a seguir. "Acabamos de ganar un Preolímpico y luego ya veremos quién seguirá o no y qué camino tomaremos. Ya veremos roles, no es solo cuestión de talento, hay que adquirir oficio. Se van quedando puestos libres para poder otro dar el salto. Tenemos duda del recorrido y por dónde vamos, por quién queremos apostar, pero falta poder verlo en acción. Pero ahora mismo esto no toca", reiteró. "La forma de ayudarse y de compartir la pelota, en actitud y cohesión... Esa es nuestra fuerza. Podemos ir perdiendo súper estrellas, igual alguna surgirá y alcanzará ese estatus, pero mientras tanto tenemos que competir con cohesión brutal y total y la sensación de que todo lo que tienes que hacer es para que el equipo gane. Quizá alguien habrá jugado menos y metido algún punto menos, pero participar y estar en este equipo es un privilegio y creo que los jugadores lo tienen claro. Es uno de los más grandes equipos de la historia del deporte español. Y hacer mérito para ser parte de él es ser un gran deportista", manifestó.

Compartir nota: Guardar Nuevo