Rodri Hernández: "Vamos con seguridad, hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera"

El centrocampista de la selección española y el Manchester City, Rodri Hernández, reconoció que Francia es "un equipo muy difícil de batir", aunque no van "con miedo", sino "con seguridad", porque han "demostrado" que pueden "ganar a cualquiera", con un grupo "muy solidario" y unos valores "muy definidos" que juega "sin miedo a nada". "Francia es uno de los equipos de los últimos años que más finales ha alcanzado y más resultados ha conseguido, es evidente, por eso es un equipo muy difícil de batir. Pero tenemos nuestras armas, no vamos con miedo, vamos con la seguridad de cómo estamos haciendo las cosas, hemos demostrado que podemos ganar a cualquier rival", valoró el mediocentro en la rueda de prensa previa a la semifinal de este martes ante Francia. Rodri destacó los "valores muy definidos" de esta España "muy solidaria" y que "juega con valentía" y "sin miedo a nada", algo que percibe desde su rol "más de líder" en el grupo. "Venimos trabajando muy duro y con mucha confianza en que las cosas van a salir", aseguró. Por ello, instó a "ser sólido" sin balón, como ya lo han "demostrado" en el torneo, y a "ser solidarios". "Acabamos los partidos exhaustos y sin nada más que aportar, eso habla del esfuerzo del equipo", resaltó el pivote español, que cree que el "secreto" de esta selección en su polivalencia. "Lo que estamos viendo, una España muy vertical, muy versátil, con jugadores que te dan diferentes cosas. Hemos jugado partidos muy diferentes, hemos interpretado muy bien todas las situaciones. Contra Alemania pudimos administrar mejor el marcador, pero estamos viendo una España muy completa", comentó. Así, cree que están "construyendo" su legado, como hizo la "generación dorada" que ganó la Eurocopa en 2008. "Lo son hoy, en su día no lo eran, y nosotros estamos igual. Somos conscientes del equipo que tenemos", admitió Rodri, que recuerda especialmente esa edición de la EURO hace 16 años. "Abrieron esa mentalidad de que podemos ser campeones, queremos hacer lo mismo", aseveró. "Tenemos la experiencia de ganar, hemos trabajado mucho para llegar a estos momentos, hemos aprendido del pasado, espero que lo podamos hacer incluso mejor que en 2021 para avanzar a la final", agregó el centrocampista sobre las semifinales alcanzadas hace tres años, y que no superaron, apeados en los penaltis contra Italia, la vigente campeona. En esta ocasión se jugarán el pase a la final con Francia, actual subcampeona del mundo, en un "partido dificilísimo". "Son una de las mejores selecciones, tendremos que sacar una versión óptima para pasar a la final", indicó, antes de insistir en que el juego de los galos no es aburrido. "Han llegado y otros no. Queremos ganar y jugar nuestro fútbol, no miramos mucho lo que hacen ellos, nos centramos en nosotros", manifestó. "NO ME FÍO DE LO QUE HABLAN DE MBAPPÉ, TIENE FACILIDAD PARA HACER DAÑO" "No me fío mucho de lo que hablan... Es el jugador que es, puede marcar las diferencias con facilidad, no hace falta que esté ni bien ni mal. Tiene capacidad para hacer daño y ser una amenaza, habrá que estar atentos", analizó sobre Kylian Mbappé y su EURO hasta el momento, no tan brillante como su rendimiento con el PSG. Rodri espera un partido "muy físico", "una batalla", por las características de la plantilla francesa. "Y lo tenemos que hacer igual, sabemos el poder que tienen, debemos llevar el partido a lo que será bueno para nosotros", advirtió. "Hay que probar más desde fuera del área, sobre todo porque suelen estar replegados. Si el partido va por lo que creo, con ellos esperando, puede ser una solución", añadió. Ante Francia no estará Pedri González, y su puesto lo ocupará Dani Olmo, goleador ante Alemania en cuartos de final. "No son iguales, pero los dos desempeñan muy bien esa posición. Con Pedri tenemos mejor último pase, es más mediocentro. Y con Olmo tenemos más llegada, interpreta bien los espacios. Tenemos la suerte de tener una selección muy polivalente, con muchos recursos", celebró, pese a la "baja muy importante" del azulgrana. Además, destacó la figura del joven Lamine Yamal, al que considera "el mejor talento joven". "Lo está haciendo muy bien en una competición complicada, no es fácil tener esa personalidad. Está focalizado, con muchas ganas que mejorar, nos aporta mucho", expresó. Y no quiso entrar en la futura decisión de Álvaro Morata de abandonar la selección tras la EURO, tal y como desveló el delantero en una entrevista a El Mundo. "Es una opinión muy personal, pero su cabeza está en el partido de mañana, que es vital para nuestro país. Es el capitán y mostrará su mejor nivel, estoy convencido", afirmó. Finalmente, ensalzó el papel de los mediocentros, aunque reiteró que su perspectiva del fútbol es "ganar en equipo", respecto a su posibilidad de ganar el Balón de Oro. "Todo lo que hago es para ganar como equipo. Estoy de acuerdo, los mediocentros no tienen la misma imagen que los delanteros, pero yo hago mi fútbol y apoyo a los jugadores con mi rol. Es la posición más bonita, porque disfrutas de todo", concluyó.

