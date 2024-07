Paula Echevarría halaga a Luis Miguel: "No defrauda nunca, es el Rey, el Sol de México"

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida en el que ha lograo el equilibrio perfecto entre sus proyectos profesionales y su vida familiar, Paula Echevarría no se perdió la presentación de la nueva hamburguesa que Dabid Muñoz ha creado junto a Burguer King. Reconociendo que es una gran aficionada a este tipo de comidas, Paula confiesa que en el equilibrio está el secreto de una buena aimentación. "Yo me cuido, pero me cuido con la ley de la compensación. Yo como de todo, lo único que no como es dulce porque no me gusta, pero tengo la suerte de que no me gusta el dulce y así puedo comer más de lo otro" explicaba ante los micrófonos de Europa Press. Como una de las invitadas a la que ha sido la fiesta más polémica de 'El Turronero', Paula prefirió mantenerse al margen de los rumores que apuntan a Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi: "A mí eso no me salpica" y añadía "no" tengo nada que decir al respecto. Para el que sí que tuvo palabras fue para Luis Miguel ya que también fue una de las asistentes a uno de los conciertos del artista mexicano en el estadio Santiago Bernabéu. "Es que me encanta, es que soy muy fan de toda la vida. Ya es como el cuarto o quinto concierto de él que voy en toda mi vida, el primero tenía 17 años en el Palacio de deportes de Gijón, imagínate, no defrauda nunca, es el rey, el Sol de México" reconocía Paula. Seguidora de su carrera, la actriz asegura que ha ido mejorando con los años: "Está guapísimo, con muchísima fuerza, sonriente todo el concierto, cantando sin parar dos horas ha sido maravilloso". Amiga de Paloma Cuevas, Paula aseguró que una de las cosas que mása valora de la empresaria es la discreción con la que lleva su día a día: "No la vio nadie. Ella es muy discreta, es algo que valoro mucho en mi amiga, le gusta estar en un segundo plano". Aunque ella sí que está más expuesta en su día a día, Paula deja claro que no es algo que le preocupe ya que sigue haciendo lo que quiere en cada momento: "Yo creo que cada uno decide cómo quiere vivir la vida, yo desde luego todo lo que hago lo hago porque yo quiero, ya soy muy mayor, ya nadie me dice lo que tengo que hacer".

