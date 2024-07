Nagore Robles asegura que le encantó la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi

La entrevista que Álvaro Muñoz Escassi concedió este viernes en el programa '¡De viernes!' ha dado mucho que hablar. Aunque se sentaba para hablar de los motivos por los que su historia de amor con María José Suárez se acabado, lo más impactante fue sus confesiones íntimas. El jinete reconocía por primera vez en un plató de televisión que había tenido relaciones con mujeres transexuales y que había intimado en más de una ocasión con gente de distinto sexo. Un testimonio que ha sido muy aplaudido por la sinceridad que tuvo de exponer su intimidad públicamente. Este fin de semana hemos hablado con Nagore Robles y le preguntábamos por la entrevista de Escassi. Sin lugar a dudas, la colaboradora nos confesó que le encantó porque le dio visibilidad a algo común y que todavía puede parecer un tabú en la sociedad. Tanto es así que Nagore nos desveló que le escribió un mensaje a tras su intervención: "Le dije que me estaba encantando la entrevista, que creo que ayudaba muchísimo al colectivo, y que le daba las gracias por haber sido tan honesto, tan sincero y sobre todo tan libre". Además, nos comentaba que el jinete le pareció "muy, muy sincero, me encantó, la verdad. Porque evidentemente no es un caso aislado, ¿no? Pero creo que es un caso público que ayuda y que es necesario que personas como él den este tipo de testimonios, ¿no?". Por último, Nagore le mandaba sus mejores deseos con la polémica que tiene con la mujer que supuestamente ha querido extorsionarle: "Conociéndole a él, a las demás no, pero espero que todo este revuelo se pase de la mejor manera posible".

