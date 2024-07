Maxime Crépeau, la redención del héroe de Canadá

David Villafranca

Basking Ridge (EE.UU.), 8 jul (EFE).- Fundamental para Canadá contra Venezuela, el portero Maxime Crépeau vivió en los cuartos de final de la Copa América una noche soñada después de que hace menos de dos años afrontara una pesadilla con una gravísima y espeluznante lesión durante la final de la MLS Cup.

Canadá, la gran sorpresa de esta Copa América, jugará este martes la semifinal contra Argentina y su guardián entre los palos es el quebequés Crépeau.

De 30 años, el guardameta se hizo enorme en los penales de cuartos contra la Vinotinto y detuvo los lanzamientos de Jefferson Savarino y Wilker Ángel para allanar el camino de Canadá a las semifinales en su debut en la Copa América.

Su excelente actuación en la tanda le sirvió para enmendar el error que cometió en la segunda parte, cuando una temeraria salida a tierra de nadie de Crépeau abrió la puerta para que Salomón Rondón, con una preciosa y precisa vaselina, empatara 1-1 el encuentro.

Consciente de su equivocación y dando muestras de la experiencia y serenidad de un veterano, Crépeau pidió perdón por ese fallo a Jesse Marsch, seleccionador de Canadá.

"Pero yo le dije que había sido culpa mía: yo le he estado retando para ser nuestro último defensor", contó Marsch este domingo a los medios tras el entrenamiento del equipo.

"Y si quieres hablar de ese único error que cometió, también deberías hablar de las otras veinte jugadas increíbles que ha hecho como último defensor en el último mes", agregó.

Los datos refuerzan la visión de Marsch de su arquero, ya que, según la estadísticas de BeSoccer para EFE, Crépeau es el segundo portero con más paradas de la Copa América (17) solo por detrás del venezolano y ya eliminado Rafael Romo (18).

Ahora son todo sonrisas para Crépeau, que acumula 21 partidos internacionales (10 victorias, 5 empates y 6 derrotas) con 17 goles encajados.

Pero el 5 de noviembre de 2022 sufrió uno de los peores días de su vida.

Final de la MLS Cup. Los Angeles FC (LAFC), su equipo, había sido un vendaval. Mejor conjunto de la temporada regular, los angelinos contaban con una plantilla de fuegos artificiales (Carlos Vela, Gareth Bale, Giorgio Chiellini, Cristian Arango, Denis Bouanga...) y se jugarían el título a partido único y en su campo contra el Philadelphia Union.

Con 2-2 en el marcador y ya en la prórroga, un grave error de la defensa local dejó en el minuto 110 a Cory Burke solo y a la carrera contra Crépeau, quien no dudó en salir con el cuchillo en la boca e interrumpir la jugada con un violento corte tirándose al suelo.

El árbitro mostró amarilla y los jugadores de Filadelfia exigían la roja (como al final así fue tras la revisión del VAR), pero Crépeau solo tenía fuerzas para pedir ayuda desde el suelo: acababa de sufrir una escalofriante fractura doble en su pierna derecha.

"Hablar sobre la jugada en sí puede ser duro. Simplemente diré que juego con el corazón. No me arrepiento de nada", explicó en un largo texto en la web del LAFC.

"¿He rememorado esa jugada en mi mente muchas veces? Sí. En los primeros días después de la lesión era como: 'Dios mío, ¿por qué me rompí la pierna? ¿Por qué no fue solo un golpe en el hueso?' Pero nuestro deporte es un deporte físico. Son cosas que pasan. Hice lo mejor que pude para seguir adelante", agregó.

El LAFC ganó finalmente la MLS Cup en un desenlace épico con golazo de Bale en los últimos segundos para forzar los penaltis, pero Crépeau no solo se perdió la celebración sino que además se quedó sin jugar con Canadá el Mundial de 2022.

"Se suponía que iba a estar en un avión a Catar tres días después de jugar con Filadelfia. Era una oportunidad para la que había trabajado toda mi vida. Normalmente no soy de llorar, pero las lágrimas realmente me brotaron con el primer partido de Canadá cuando me di cuenta de que no estaba ahí", explicó.

Estuvo diez meses de rehabilitación ("Pasas de estar al cien por cien, en la cima de tu forma física, a estar en el siguiente momento al cero por cien", detalló) hasta que en septiembre de 2023 volvió por fin a defender la meta del LAFC.

Crépeau, que jugó en el Montreal y los Vancouver Whitecaps antes de desembarcar en California, llegó a disputar la final de la MLS Cup de nuevo (esta vez con derrota del LAFC ante el Columbus Crew), desde este año ocupa la portería de los Portland Timbers y, ya totalmente recuperado de aquella lesión, tiene ahora toda su energía enfocada en frenar este martes a Lionel Messi y compañía. EFE

dvp/car/arh