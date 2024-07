María José Suárez niega haber tenido una relación abierta con Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi se sentaba este viernes en el plató de '¡De viernes!' para hablar de su ruptura sentimental con María José Suárez, de la mujer que ha asegurado que ha sido extorsionada por él y de sus gustos sexuales... Sin embargo parece que la entrevista no ha gustado nada a la modelo. El jinete confesaba por primera vez en televisión que ha tenido relaciones con mujeres transexuales y daba entender que a lo largo de su vida había intimado también con personas de su mismo sexo, eso sí, lo que más ha dolido a María José no ha sido eso. La modelo ha reaccionado a la entrevista de su expareja en su perfil de Instagram, respondiendo a un comentario de una seguidora que le pedía que rompiese su silencio para que se sepa de una vez por todas la verdad de su ruptura. Y es que Álvaro confesó que mantenía una relación abierta con la modelo, algo que ha dejado sin palabras a esta que, respondiendo a una seguidora, ha aclarado que es mentira: "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. El sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje". Con estas palabras no solo niega haber tenido una relación abierta con el jinete, si no que además advierte que va a romper su silencio y va a contar por primera vez los motivos que la llevaron a romper su relación con él.

