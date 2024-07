Luis de la Fuente: "La máscara de Mbappé limita bastante"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, confesó que no piensa "inventar nada" con el once ante Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 del próximo martes, al tiempo que reconoció que la "máscara de Mbappé limita bastante", aunque el ariete galo sigue teniendo un "potencial enorme". "Decir que somos la mejor selección invita a pensar que vamos a ganar seguro y no es así. En mi fuero interno mi equipo es el mejor, pero eso no significa que vamos a ganar de calle", apuntó el preparador de la 'Roja' en una entrevista este domingo a 'El Partidazo de COPE, recogida por Europa Press. El seleccionador repasó el reciente triunfo ante Alemania, donde defendió los cambios que hizo para terminar ganando en el último minuto de la prórroga con un gol de Mikel Merino. "Hubiera hecho los mismos cambios y en el mismo minuto. No queríamos desgastar a Lamine y a Nico, necesitábamos jugadores que trabajasen más en la banda. Los jugadores que salieron del banquillo fueron los auténticos protagonistas del partido", afirmó. "Lamine no se fue mosqueado. Tiene físico para aguantar un partido y una prórroga, pero hay que ir dosificando en lo físico y en las emociones. Si tuviera que jugar 120 minutos contra Francia, podría aguantarlo", añadió. Por otro lado y mirando ya a su rival en semifinales, De la Fuente confesó que Mbappé no está sacando su mejor versión en la EURO, probablemente lastrado por tener que jugar con una máscara por la fractura nasal que sufrió en el primer partido en Alemania. "La gente tiene que saber que la máscara de Mbappé limita bastante. Hemos tenido un caso parecido con Le Normand y no respiraba con normalidad, se fatigaba mucho y tuvo problemas musculares. Todavía no se ha visto la mejor versión de Mbappé. Seguro que limitado por lo que se produjo en el primer partido, pero tiene un potencial enorme", apuntó. Además, De la Fuente no dio pistas sobre su once, pero apuntó que no hará inventos, aunque no podrá contar con los sancionados Robin Le Normand y Dani Carvajal, ni con el lesionado Pedri. "No es que confíe en Jesús Navas, es que es el mejor. Tiene cuerda para rato, es un grandísimo jugador de garantías. No sé si va a jugar o no, pero está preparadísimo si tuviera que hacerlo", afirmó. "No pretendo inventar nada contra Francia. Normalmente me gusta que cada jugador juegue en la posición en la que se desempeña con mayor facilidad. El partido contra Alemania fue fantástico, pero tenemos que presionar mejor, controlar más las vigilancias, aprovechar mejor las llegadas, ser más eficaces", añadió. "Cada día estoy más tranquilo porque veo que estamos cumpliendo las expectativas. Hoy estamos donde antes de empezar el campeonato hubiésemos querido estar. Estoy contento y satisfecho porque las cosas se están dando como las habíamos planificado", insistió. Por otro lado, De la Fuente calificó de "indiscutible dentro y fuera del campo" al capitán Álvaro Morata y apuntó que es "feliz" siendo seleccionador de España. "Soy una persona muy divertida. Después del partido contra Alemania, todos los miembros del equipo estuvimos tomando algo e hicimos hasta un karaoke. Canté canciones de Julio Iglesias", terminó, entre risas.

