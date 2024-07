Luis Arce advierte de que el peligro de golpe de Estado en Bolivia "no ha desaparecido"

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha advertido este lunes desde Paraguay que el peligro de golpe de Estado "no ha desaparecido" tras la intentona del pasado 26 de junio. "El peligro de acortar mi mandato, por la vía que fuese, no ha desaparecido, como tampoco ha retrocedido un milímetro la firmeza de nuestro pueblo y su gobierno para defender la democracia y la Revolución Democrática Cultural", ha afirmado Arce desde Asunción. El mandatario boliviano ha agradecido la "solidaridad" de "la mayor parte de los países de la región" ante el intento de golpe de Estado militar, según recoge la agencia de noticias oficial boliviana, ABI. "Quiero expresar mi más profundo agradecimiento especial a los países del Mercosur que se manifestaron frente al golpe de Estado y a la comunidad internacional por su apoyo inquebrantable en estos tiempos difíciles. Su solidaridad fue fundamental para mantener evitar la ruptura del orden constitucional en Bolivia", ha resaltado. Arce ha criticado de nuevo las "declaraciones infundadas y poco serias" sobre un supuesto autogolpe y ha recordado que no solo participaron militares, sino que también lo hicieron exmilitares que participaron en el golpe de Estado de 2019 y civiles que están siendo investigados.

