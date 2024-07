Joaquín Prat, derroche de felicidad con Alexia Pla en el concierto de Luis Miguel: "No puedo pedir más"

Al pie del cañón al frente del programa 'Vamos a ver' mientras cuenta los días para el inicio de sus vacaciones, Joaquín Prat ha sido uno de los rostros conocidos que no se han querido perder el segundo y último concierto de Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu. Y lo ha hecho acompañado por su novia, Alexia Pla, con la que a punto de celebrar su segundo aniversario de amor atraviesa el momento más dulce de su vida. Derrochando sonrisas y complicidad con la enfermera, en quien el presentador ha encontrado a su media naranja tras su separación de Yolanda Bravo -con la que mantuvo una sólida relación durante 12 años y con la que tiene un hijo en común, Joaquín Jr.- en 2021, el hermano de Alejandra Prat atendió a la prensa a su llegada y se mostró encantado de poder ver en directo al 'Rey Sol': "Conciertazo. Es más fan mi pareja que yo, pero es un fenómeno". "Luis Miguel es un poco ave Fénix. Ha sabido estar ahí arriba y ha tenido una gira súper exitosa, gira brutal, tiene que estar agotado el hombre" ha apuntado ante la atenta mirada de su pareja. Como nos ha contado, no será hasta agosto cuando se tome un merecido descanso para "surcar los mares"; y aunque confiesa que está "muy feliz" y que no puede "pedir más" a la vida, reconoce que está deseando hacer un parón para disfrutar de los suyos y recargar pilas de cara a la nueva temporada, cuya batalla contra Susanna Griso y 'Espejo Público' por el liderazgo de las mañanas se presenta de nuevo tan emocionante como equilibrada. "Estoy feliz en mi trabajo y en mi vida personal no puedo pedir más, estoy muy contento, muy feliz, pero necesito unas vacaciones" ha admitido entre sonrisas. Aunque a su llegada al concierto Alexia prefirió mantenerse en un discreto segundo plano, ya en el interior del estadio fuimos testigos de la complicidad de la pareja, que sentados detrás de Marlene Mourreau, Belén Esteban y Anabel Pantoja, derrocharon miradas y gestos de cariño mientras coreaban los grandes éxitos de Luis Miguel.

