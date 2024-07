Ibrahimovic afirma que el Milan tiene "en mente" un delantero, entre rumores sobre Morata

Roma, 8 jul (EFE).- El Milan tiene "en mente" el fichaje de un delantero, aseguró este lunes el exjugador del club Zlatan Ibrahimovic, en medio de los rumores sobre el interés de la entidad por el español Álvaro Morata, futbolista del Atlético de Madrid, en la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico milanista, el portugués Paulo Fonseca.

"No tenemos prisa. El mercado es largo. Puedo garantizar que vendrán nuevos fichajes. Estamos hablando, discutiendo. No hay nada hecho. (El fichaje del holandés Joshua) Zirkee ha pasado, tenemos uno en mente, pero no digo el nombre. Hay alguien en el punto de mira", dijo Ibrahimovic, asesor del fondo estadounidense RedBird, propietario del club.

El exjugador, una leyenda del Milán, explicó que "para traer jugadores también hay que crear espacio". "No queremos tener una plantilla de 30 jugadores, sino de 23. Llegarán nuevos fichajes, pero también hay que crear espacio para no tener demasiados jugadores que no sean funcionales para el entrenador. Hay que pensar no sólo en quién entra, sino también en quién sale", afirmó.

Los medios italianos destacan este lunes que el Milan está buscando un delantero y el nombre que más suena es el de Morata, por delante del belga Romelu Lukaku, aunque éste se muestra impaciente por jugar en el Nápoles del entrenador Antonio Conte, algo que podría concretarse si finalmente sale del equipo una de sus estrellas, el nigeriano Victor Osimhen, según las mismas fuentes.

"Milan, quedan solo Morata y Lukaku", titula "La Gazetta dello Sport", que asegura que tras el fichaje del holandés Joshua Zirkee por el Manchester United, el club italiano ha "cambiado la carrera por el 9", aunque los milanistas deben "respetar los límites impuestos por el jugador español: primero la Eurocopa, después todo lo demás".

Según el diario, "el éxito de la negociación depende únicamente de la disponibilidad de Álvaro, que a principios de julio juró lealtad al Atlético de Madrid", y recuerda su mensaje en redes sociales -"Me quedaré hasta que gane aquí"- con el que rechazaba el cortejo árabe de Al Qadsiah, "poco atractivo a pesar de la rica oferta".

Y se pregunta: "¿Hará lo mismo después del intento rossonero? Ayer, en una entrevista con el medio español ElDesmarque, fue mucho menos categórico: "Quedarme en el Atlético es mi deseo desde el fondo de mi corazón, pero a menudo hay momentos en los que me resulta complicado en España. Depende de cómo vayan las cosas".

En ese caso, se recuerda, "el Milan tendrá que tratar en el caso con Álvaro, pero no con el Atlético: Morata se libera pagando los 13 millones de la claúsula de rescisión. El jugador gana poco menos de la mitad, 6, valor en línea con los parámetros rossoneri".

El nuevo técnico Fonseca, por su parte, se mostró muy contento de su llegada al Milan, "un club universal", donde, aseguró, puede "hacer un gran trabajo" porque está "muy motivado e ilusionado".

"Estoy listo para iniciar este nuevo camino y no veo la hora de empezar. Tengo una gran ambición y quiero ganar", dijo, "sé la responsabilidad que tengo, también es un gran orgullo y ambición. Tengo confianza", reiteró. EFE

mr/lm