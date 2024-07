El embajador británico en España afirma que un acuerdo sobre Gibraltar es "inevitable"

El embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, ha afirmado este lunes que un acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit es "inevitable", especialmente ante los desafíos que ambos países comparten, y ha recalcado que un pacto sobre este asunto "beneficiaría a todas las partes" implicadas. Así se ha pronunciado durante un encuentro organizado por la Embajada británica y la Asociación de Periodistas de Defensa (APDEF) en Madrid, donde ha hecho hincapié en que las autoridades españolas y británicas han mostrado debidamente su "compromiso a avanzar" en el marco de las negociaciones. "Una vez se consiga un acuerdo, este beneficiará a ambas partes. Con todos los retos que existen, es inevitable que consigamos este acuerdo. Todo lo que hay que hacer es común", ha aseverado antes de recalcar que los ministros de Exteriores de los dos países, José Manuel Albares, y su recién nombrado homólogo británico, David Lammy, han abordado ya el asunto durante una conversación telefónica. Esta llamada, que se produce tras la victoria laborista en las elecciones celebradas el 4 de julio en Reino Unido, ha permitido a los dos políticos acordar "trabajar desde ya" en el bienestar de los ciudadanos residentes en ambos países y ha servido a su vez para "reforzar intereses comunes" y recalcar el "compromiso de avanzar y concluir las negociaciones" que hay en curso. "Estas negociaciones estaban avanzando rápidamente antes de la convocatoria de elecciones. La posición del nuevo Gobierno sobre Gibraltar responde a una política de Estado y no de partido, por lo que no anticipo ninguna variación importante al respecto. Previsiblemente estas negociaciones se retomarán y está previsto que se resuelvan pronto, muy próximamente", ha aventurado, aunque no ha detallado si será antes o después de verano. Elliott, cuyo mandato como embajador finalizará el próximo mes de septiembre, ha advertido que el mundo se encuentra ante un momento "interesante" a nivel geopolítico y ha descartado que el cambio de gobierno en reino Unido afecte a la política de defensa de Londres, que no atiende a razones partidistas, según ha explicado. En relación con la cumbre de la OTAN, que arrancará este martes y tendrá lugar en Washington, ha matizado que servirá para celebrar los 75 años de una Alianza "exitosa", formada por países "comprometidos en su defensa colectiva". "Esperamos que la cumbre sirva para confirmar el papel de la OTAN en la coordinación de esfuerzos de ayuda a Ucrania y que permita dar una visión de continuidad de cara a los próximos años para demostrar a Rusia que no nos vamos a cansar", ha continuado. APOYO A UCRANIA El diplomático británico ha destacado que el nuevo primer ministro, Keir Starmer, ha expresado su fuerte apoyo a Ucrania ante la invasión rusa del territorio, que comenzó hace ya más de dos años. Así, ha manifestado que este será "el tema más importante de la cumbre" de la OTAN. "Todo lo que he dicho en otras ocasiones se mantiene. Nuestro compromiso con Ucrania es completamente sólido. El nuevo ministro de Defensa, John Healey, visitó Ucrania el sábado en su primera visita al exterior tras ser nombrado para el cargo", ha aclarado, al tiempo que ha recalcado que "no debemos dejar que (el presidente ruso, Vladimir) Putin gane". En este sentido, ha puntualizado que los actos del Gobierno británico muestran "que da prioridad" a la cuestión ucraniana: "Hemos contribuido con casi 15.000 millones de euros en total en ayuda humanitaria, apoyo militar y económico, además de político". "Reino Unido va a seguir siendo líder apoyando a Ucrania", ha añadido. "La política hacia Ucrania es un tema de valores y no de partidos políticos", ha insistido, no sin antes informar en que Reino Unido prevé aumentar el gasto en defensa hasta el 2,5 por ciento del PIB. Asimismo, ha destacado la importancia de luchar contra la "guerra híbrida de Rusia" y ha defendido que una victoria de Ucrania, aunque difícil, puede ser posible. "Tenemos que ser más activos", ha continuado antes de decir que existe "mucha sintonía entre los ministros" de España y Reino Unido y aplaudir la "cercanía" entre ambos países. Sobre las futuras relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea, Elliott prevé un posible "acercamiento" entre las partes. "El ministro ha hablado de resetear las relaciones con la UE. Es pronto para hablar, habrá más detalles, hemos visto el programa y hay intención de propiciar una relación constructiva con posibilidad de reconocimiento mutuo", ha explicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo