Demarco: "Estoy emocionado con el futuro de Bahamas"

El seleccionador de Bahamas, Christopher Demarco, aseguró estar "emocionado" con el futuro del equipo que dirige y del futuro del baloncesto bahameño, pese a perder la final contra España en el Preolímpico de Valencia y no poder cumplir el sueño olímpico de, entre otros, sus tres estrellas de la NBA. "Estos chicos finalmente tendrán el brillo que merecen. Nuestro joven, Donavan Freeman, tiene un increíble talento, con 18 años de edad va a Syracuse. Obviamente, Valdez Edgecombe Jr, lo que ha hecho es... Nuestros jóvenes están llegando y estamos muy emocionados por el futuro del baloncesto de Bahamas. Así que me quedo con lo positivo", manifestó en rueda de prensa. "Deseábamos un mejor resultado, pero es un periodo de aprendizaje para nuestros jugadores y vamos a crecer a partir de aquí, tenemos mucho talento joven y esto no es el final para nosotros. Tenemos mucho talento, jugadores en otras ligas profesionales que están mejorando y vamos a encontrar maneras de seguir mejorando", señaló. Pero se queda con lo mejor y más positivo; el compromiso de sus estrellsa. "Eric Gordon, Deandre Ayton y Buddy Hield lo han dejado todo para estar aquí, esto es lo más positivo. Estos chicos están dejando de lado sus veranos para venir a jugar, es algo que habla del orgullo de los jugadores de jugar por su país después de una larga temporada de NBA. El compromiso y la unidad de estos chicos es increíble", destacó. Por su parte, el jugador Eric Gordon se mostró orgulloso del trabajo hecho. "Estoy orgulloso de todos mis compañeros, el objetivo cuando empezamos era poner el baloncesto de Bahamas en el mapa, creo que el mundo sabe ahora el talento que tenemos y creo que estábamos aquí por eso", manifestó. "Fue un partido muy difícil. Probablemente llegamos a estar ahí una vez o dos veces. Fue un partido físico y muy difícil... Pero ellos no nos descolgaron. Obviamente fue un partido difícil. Tengo que dar crédito a España, son un buen equipo", reiteró.

