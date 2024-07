Vingegaard: "El objetivo era no perder tiempo"

Troyes (Francia), 7 jul (EFE).- El danés Jonas Vingegaard, ganador de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, aseguró que en la novena etapa de este domingo su objetivo era "no perder tiempo", por lo que justificó que no colaborara en las escapadas.

"No pensamos en tirar en las escapadas, era mejor para nosotros recuperar a más compañeros por si había algún imprevisto. Nuestro objetivo de esta etapa era no perder tiempo y por eso era mejor esperar", señaló el ciclista del Visma, que pinchó dos veces pero logró entrar en el grupo de los favoritos.

Vingegaard reconoció que el esloveno Tadej Pogacar, líder de la general, "se adapta mejor a este terreno" con caminos sin asfaltar y que por eso "se distanció en varios momentos".

"Pero estoy satisfecho de haber podido alcanzarle y de no haber perdido tiempo en esta jornada que era peligrosa para mi", comentó.

El danés se mostró satisfecho con el resultado conseguido en esta primera semana, que afrontó sin una preparación idónea tras la caída que sufrió en la pasada Vuelta al País Vasco que le mantuvo 33 días hospitalizado y una semana en cuidados intensivos.

Vingegaard no se mostró muy contento con la inclusión en el recorrido del Tour de sectores sin asfaltar. "Me parece que no pintan nada en el Tour de Francia, es un riesgo innecesario", señaló. EFE

lmpg/ism