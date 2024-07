Un gran ataque de Hezbolá contra una base militar deja al menos cuatro heridos en el norte de Israel

Un gran ataque con cohetes lanzado este domingo por las milicias libanesas de Hezbolá contra el norte de Israel, en particular contra una base militar, ha dejado al menos cuatro heridos, uno de ellos de nacionalidad estadounidense, y desatado la alarma en varias comunidades de la región de la Baja Galilea. Hezbolá ha confirmado este ataque en respuesta a la muerte ayer sábado de un destacado integrante de la organización, Maytham Mustafa al Attar, en el ataque de un avión no tripulado de Israel en el municipio nororiental de Baalbek, uno de los bastiones de las milicias. El Ejército de Israel ha indicado que una primera oleada de cohetes incluía una veintena de proyectiles que, según Hezbolá, iban particularmente dirigidos hacia la base militar israelí de Nimra, una de las principales instalaciones militares en el norte de Israel. El servicio de Emergencias de Israel, Magen David Adom, ha informado en un primer momento de un herido grave por la metralla, un joven de 28 años que ha sido atendido en el centro médico de Baruch Padeh tras un impacto de cohete ocurrido en la comunidad de Kfar Zeitim, en el norte. Poco después, el Ejército israelí ha confirmado el lanzamiento de otro grupo de entre 20 y 40 cohetes en dirección a la zona de Monte Meron, también en el norte de Israel, la mayoría de los cuales ha sido interceptado por el escudo defensivo antiaéreo Cúpula de Hierro, de momento sin víctimas que lamentar. Más tarde, tres personas más han resultado heridas por el impacto de un misil guiado anticarro lanzado contra una posición militar en Zarit, según fuentes militares y sanitarias citadas por 'The Times of Israel'. Entre ellos está un civil estadounidense de 31 años que se encuentra grave y un militar. El tercero es civil. Los tres han sido trasladados al Centro Médico Galilea de Nahariya. Un segundo proyectil ha sido lanzado contra esa misma región. Las Fuerzas Armadas israelíes han abierto una investigación para esclarecer por qué estaban los dos civiles dentro de las instalaciones militares. La zona además está siendo el escenario de varios incendios provocados por esta nueva batería de lanzamientos de Hezbolá, involucrada desde el principio de la guerra de Gaza en una campaña de cruces de artillería contra Israel a través de la frontera.

