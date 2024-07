Tres palestinos muertos tras ser bombardeados inmediatamente después de su liberación en el sur de Gaza

Efectivos de la Media Luna Roja Palestina han recuperado este domingo los cuerpos de tres palestinos maniatados que fueron bombardeados por las fuerzas israelíes inmediatamente después de ser puestos en libertad en el paso de Kerem Shalom, en el sureste de la Franja de Gaza. Formaban parte de un grupo de decenas de palestinos que habían estado al menos una semana retenidos por las fuerzas israelíes sometidos a torturas y malos tratos, según ha informado uno de los supervivientes, Farid Sobh, citado por el diario palestino 'Filastín' en su edición digital. Sobh ha relatado que cuando los liberados llegaron a la carretera de Saladino, a la altura de Rafá, les lanzaron al menos un misil y siete personas quedaron heridas. En redes sociales se han publicado imágenes de los cuerpos de los fallecidos cuya veracidad no se ha podido verificar de forma independiente. "Los soldados me detuvieron en la ciudad de Rafá y me llevaron cerca del paso de Rafá junto a decenas más de presos. Los militares nos atacaron y golpearon con porras y nos trasladaron", ha explicado Sobh al medio palestino. Después le interrogaron en profundidad para intentar conocer el paradero del líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y el de los rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre. Sobh ha relatado maltratos como la privación de sueño, bebida y comida y torturas psicológicas durante una semana. Desde el amanecer de este domingo se han contabilizado 19 muertos en acciones israelíes en la Franja de Gaza, según el cálculo de la televisión Al Yazira. El sábado murieron al menos 16 personas en un bombardeo israelí sobre una escuela de la Agencia para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, espacio que había sido habilitado para acoger a unos 7.000 desplazados. Israel ha confirmado el ataque y ha aseguardo que en el lugar había un grupo de milicianos, extremo que ha desmentido Hamás. Este domingo el Ministerio de Sanidad palestino ha informado de a 38.153 muertos y 87.828 heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre. En las últimas 24 horas ha constatado tres "masacres" que se han saldado con 55 fallecidos y 123 heridos.

