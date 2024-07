Tres desaparecidos tras naufragar una embarcación en un río de la ciudad rusa de Jabarovsk

Tres personas se encuentran en paradero desconocido después de que la embarcación en la que navegaban volcara este domingo en el río Amur, en la ciudad rusa de Jabarovsk, donde ya se ha desplegado un dispositivo de búsqueda, ha informado el Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso para la región. "Aproximadamente a las 2 a.m. hora local del 7 de julio, el departamento principal del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia en el territorio de Jabarovsk recibió un mensaje de que un barco se hundió no lejos del puente sobre el río Amur en Jabarovsk. Había cinco personas en él", ha explicado el Ministerio en un comunicado recogido por la agencia rusa de noticias Interfax. Dos de los cinco ocupantes del barco, un hombre y una mujer, consiguieron alcanzar la orilla del río a nado; sin embargo, no lo lograron ni el capitán ni otras dos mujeres, que se encuentran desaparecidos. Los equipos de rescate están peinando los alrededores del río, aún sin resultados. Los rescatistas desplegados en el lugar han señalado que el aumento del nivel del agua por las inundaciones está dificultando las labores de búsqueda, dado que hay muchos troncos y obstáculos en el río, y las corrientes y los remolinos han aumentado, según el mismo medio. Informes preliminares apuntan además que las personas que navegaban a bordo de la embarcación no llevaban chalecos salvavidas.

