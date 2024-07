Trece detenidos en Chile en una amplia operación por atentados en la que se ha desalojado un comedor popular

El cuerpo de Carabineros de Chile ha detenido este sábado a trece personas en una amplia operación policial relacionada con atentados en cinco comunas de Santiago de Chile en la que se ha desalojado además el conocido comedor social Luisa Toledo de Villa Francia. El propio organismo policial ha explicado que los procedimientos se llevaron a cabo "en contexto de causas por atentados con artefactos explosivos y ley de armas", según recoge la emisora Radio Bio Bio. Además se han incautado 15 armas de fuego. Ha habido allanamientos simultáneos en las comunas de Santiago, Estación Central, La Granja, Macul y Maipú de la Región Metropolitana de la capital chilena. "Hace varios meses ya Carabineros de Chile, a través del departamento OS9, ha realizado diligencias en un sinnúmero de lugares que están relacionados principalmente con la colocación de artefactos explosivos y con infracciones a la ley de armas", ha explicado el director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, el general Jaime Velasco Bahamondes. "Hoy se han incautado diversos armamentos, largos, cortos, como asimismo también elementos que son utilizados justamente para la colocación de artefactos explosivos", ha detallado. "NO TENEMOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS" En Villa Francia, comuna de Estación Central, ha sido desalojado comedor social Luisa Toledo, además de varios domicilios, un espacio comunitario y una radio local, Radio Villa Francia. "Usaron una camiseta de la escuelita de fútbol para decir que acá se arman artefactos explosivos. Nosotros somos un espacio social. Nosotros somos un espacio social, trabajamos con la niñez, trabajamos con los jóvenes. No tenemos artefactos explosivos", ha apuntado una portavoz del comedor social. "Nos están cargando granadas, nos están cargando armamento de alto calibre. En un espacio social no se pueden hacer esas cosas. El arma más letal para ellos es que nosotros nos organicemos", ha añadido. "Gobierno de (el presidente chileno) Gabriel Boric allana nuestra radio popular al mismo tiempo que allana el Comedor Luisa", ha publicado Radio Villa Francia en su cuenta en Telegram. Sostienen que el cuerpo policial "no deja ingresar a nuestros compañeros a las dependencias de la radio" y que "no se ha presentado ninguna orden de allanamiento en ninguno de los espacios". La radio publica además imágenes y vídeos de agentes de Carabineros fuertemente armados durante la operación policial. Pertenecen al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y al de Control de Orden Público (COP) y cuentan con vehículos blindados, camionetas lanzaagua y vehículos lanzagases. "El allanamiento en el comedor popular Luisa Toledo dejó innumerables alimentos perdidos, puertas de acceso, útiles y mobiliario utilizado para clases a niñxs completamente destruidos e inutilizables", denuncia la emisora comunitaria. La operación, iniciada sobre las 6.00 horas de la mañana, coincide con el aniversario de la muerte de Luisa Toledo, histórica dirigente de los movimientos sociales en este barrio.

