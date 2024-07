Susanna Griso desvela el motivo por el que Paloma Cuevas no se deja ver en los conciertos de Luis Miguel

Ni en Córdoba ni en Madrid. Paloma Cuevas se ha 'escondido' de la prensa en los últimos conciertos de Luis Miguel y nadie entendía dónde se sentaba la modelo que no se conseguían imágenes de ella dándolo todo en la pista o en las gradas con las canciones de su pareja. Este sábado, el artista ofrecía un concierto en el Santiago Bernabéu y la incógnita seguía en el aire... pero gracias a Susanna Griso sabemos porqué no conseguimos ver a Paloma en los conciertos de su pareja. "Se queda en el backstage, es que se queda siempre detrás" nos comentaba la periodista, que además aseguraba que "ella es muy discreta y ha ido a muchísimos conciertos, vamos, no sé si me ha dicho que había ido a 150, pero siempre se queda detrás". De esta manera entendemos porque la modelo no se ha dejado ver en ninguna de las actuaciones del artista... y es que como ya sabemos, desde que comenzaran su relación siempre han cuidado mucho de que no se les vea juntos para seguir cultivando su amor en la más estricta privacidad. Por último, a diferencia de varios grupos de fans que han criticado la actitud del Sol de México, la presentadora comentaba que el artista "se ha volcado absolutamente, yo creo que ha dado un concierto maravilloso y se notaba además que jugaba en casa, que se sentía muy cómodo y se ha entregado desde el minuto uno, no se lo puede pedir más, ha sido impresionante".

