Soldados chinos llegan a Bielorrusia para realizar maniobras antiterroristas conjuntas

Soldados chinos han aterrizado este sábado en territorio bielorruso en el marco de la realización de una serie de maniobras "antiterroristas" conjuntas que se llevarán a cabo entre los días 8 y 19 de julio, ha informado el Ministerio de Defensa de Bielorrusia. "El entrenamiento conjunto ayudará a intercambiar experiencias, mejorar la cooperación entre las unidades bielorrusas y chinas y sentar las bases para un mayor desarrollo de las relaciones bielorruso-chinas en el ámbito del entrenamiento conjunto de tropas", ha explicado el ministerio en una publicación en su canal de Telegram. No obstante, las autoridades bielorrusas no han especificado el número de soldados chinos que tomarán parte en las referidas maniobras ni han ofrecido más detalles en relación con estos ejercicios conjuntos. El anuncio de Defensa ha venido acompañado de una serie de imágenes en las que se muestra un avión chino con capacidad para transportar a un número de soldados de hasta tres cifras. La noticia se ha dado a conocer en un contexto en el que las tensiones entre Bielorrusia y Occidente, y especialmente con Ucrania, han ido 'in crescendo' durante los últimos meses. De hecho, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, no solo se ha declarado un estrecho aliado de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sino que además ha aseverado en repetidas ocasiones que Occidente representa una amenaza para su país. Recientemente, Bielorrusia ha ido reforzando su presencia militar en la frontera con Ucrania, esgrimiendo como justificante presuntas provocaciones del país vecino. Por su parte, Kiev ha dicho sentirse amenazado por Minsk, entre otras cosas porque las tropas rusas que invadieron Ucrania hace más de dos años también salieron de territorio bielorruso.

