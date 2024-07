Sifan Hassan deja dudas sobre su estado de forma y su programa en los Juegos de París

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- La neerlandesa Siffan Hassan, ganadora de dos oros y un bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, dejó numerosas dudas a menos de tres semanas del inicio de los Juegos de París, tras ser quinta este domingo en la final de los 1.500 metros de los FBK Games con un tiempo de 4:04.83 minutos.

Muy lejos de los 3:49.04 minutos que la keniana Faith Kipyegon, la atleta que le privó del triplete en la capital japonesa, estableció apenas una hora antes en París como nuevo récord del mundo de los 1.500.

"Creo que hice el calentamiento demasiado pronto y luego me enfrié antes de la carrera. Todo ha ido bien, pero he cometido el error de enfriarme demasiado. No creo que esto diga nada sobre mi estado de forma", señaló Hassan en declaraciones a la organización.

Un gris resultado que hace, sin embargo, más complicado que nunca saber por qué distancias se decantará finalmente la atleta neerlandesa en la capital francesa, tras cumplir los requisitos para participar en los 1.500, los 5.000 y los 10.000 metros, así como el maratón.

"Todavía tengo tres semanas para hacer buenos entrenamientos y luego decidiré qué distancias correré en los Juegos. En este momento no tengo un objetivo para París, quiero hacer lo mejor posible en todas las distancias y luego decidiré", indicó Hassan.

Quien no dejó ninguna duda fue si compatriota Fenke Bol, vigente campeona del mundo de los 400 vallas, que pese a apostar este domingo por correr los 400 metros lisos en Hengelo (Países Bajos), dejó unas magníficas sensaciones.

Bol, que se impuso con un crono de 50.02 segundos, aventajó en más de un segundo a su más inmediata perseguidora, la chilena Martina Weil, que fue segunda con una marca de 51.05 segundos, nuevo récord nacional de Chile.

Triunfos de Camacho-Quinn, Hodkingson y Alekna

Tampoco falló la puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, la vigente campeona olímpica, que se impuso en la final de los 100 metros vallas con un tiempo de 12.39 segundos, su mejor registro de la temporada.

Igualmente se alzó con la victoria la británica Keely Hodgkinson, vigente subcampeona olímpica y mundial, que ganó la final de los 800 metros con un crono de 1:57.36 minutos.

Casi un segundo y medio más que su mejor registro de la temporada, los 1:55.78 que la atleta inglesa firmó el pasado mes de mayo en Eugene (Estados Unidos) y que permiten a Hodgkinson encabezar la clasificación mundial del año.

Tampoco necesitó acercarse a sus mejores registros el lituano Mykolas Alekna, plusmarquista universal de lanzamiento de disco, que se impuso con un mejor intento de 69,07 metros, cinco menos que el récord del mundo que estableció el pasado mes abril con un lanzamiento de 74,35 metros.EFE

