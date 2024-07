Mueren tres niños en Sídney (Australia) en un incendio que se investiga como homicidio doméstico

Tres niños, entre ellos uno de diez meses, han muerto este domingo de madrugada como consecuencia de un incendio que ha calcinado una casa en Sídney, Australia, en un incidente que está siendo investigado como homicidio y por el que se ha detenido ya a un hombre. En torno a las 01.00 horas (hora local), los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta por incendio para acudir a una vivienda en Lalor Park, a unos 35 kilómetros al oeste del centro de la ciudad de Sídney, ha informado la Policía australiana en un comunicado. "A la llegada de los servicios de emergencia, una niña de nueve años y tres niños de once, siete y seis años fueron atendidos en el lugar por paramédicos de ambulancia de Nueva Gales del Sur y trasladados al hospital de Westmead en condición estable", reza la nota, que confirma también que una mujer de 29 años fue trasladada al hospital por inhalación de humo. No corrieron la misma suerte otros dos niños de dos y cuatro años, que murieron poco después en el Hospital Westmead, en el que ingresaron en estado crítico tras ser atendidos en el lugar de los hechos por los paramédicos de las ambulancias. Un tercer niño fue encontrado sin vida por el equipo de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur tras extinguir el fuego. Ninguna de las tres víctimas mortales ha sido aún identificada formalmente, según la Policía. POSIBLE HOMICIDIO DOMÉSTICO Un hombre de 28 años, que trató de impedir que las autoridades policiales entraran en la propiedad, ha sido arrestado y atendido bajo custodia policial en el hospital por lesiones relacionadas con el incendio, según declaraciones del superintendente interino de la policía de Nueva Gales del Sur, Jason Pietruszka, recogidas por ABC News. "La Policía ha iniciado una investigación sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Se preparará un informe para información del forense", concluye el comunicado. A este respecto, Pietruszka ha agregado que el suceso está siendo investigado como un delito de violencia doméstica y ha revelado que no se tiene constancia alguna de cargos previos contra el sospechoso. "La Policía no tiene ningún conocimiento de él. Estamos tratando esto como un homicidio doméstico, un homicidio múltiple", ha sentenciado.

