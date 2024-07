MITECO revela la dificultad para que "muchas empresas" faciliten datos sobre recogida de botellas de plástico

La Directora de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Marta Gómez Palenque, ha afirmado que "muchas empresas" no les proporcionen datos sobre la recogida de botellas de plástico en España. "Puedo asegurar que vamos por la tercera llamada de atención a determinadas empresas para que nos faciliten los datos y no queremos llegar a un expediente sancionador porque en la Administración no estamos para sancionar, estamos para establecer y diseñar las políticas de la mejor manera posible", ha destacado en una entrevista con Europa Press. Actualmente no tiene una estimación sobre cuántas botellas de plástico se recogen de manera separada en España, que el Ministerio debe presentar en octubre ante la Comisión Europea. Tanto si España queda por arriba como por abajo del objetivo del 70% marcado por ley para este año, ya está establecida la estrategia para implantar un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR). Además, Gómez Palenque ha defendido que desde su Dirección General hay "muchísima comunicación" con el sector, pero que "otra cosa es que no les guste la normativa que sale". Al referirse a cómo de proactivas son algunas empresas a la hora de implementar la normativa, les ha recriminado que "en determinados casos" de esperen "siempre al último momento". Asimismo, con respecto a los envases, ha defendido que aún "sin potestad ni competencia de controlar" los términos, desde la Administración tienen que ser "firmes" con el uso "adecuado" y "correcto" del lenguaje. "La circularidad, la economía circular, la sostenibilidad, ya lo aplicamos absolutamente a todo, cualquier empresa de hoy es circular, tiene materiales circulares, y (...) no todo es sostenible y no todo es circular", ha defendido. ESPAÑA NO ES "MUCHO MÁS EXIGENTE" QUE LA UE EN MATERIA AMBIENTAL Sobre las críticas del PP de ir más allá de los marcado por la Unión Europea (UE), Palanque ha señalado que España no es "mucho más exigente" que Bruselas y que, ante el volumen de generación de residuos del país, le da "igual lo que pase en otros Estados miembro". "Tengo que trabajar por mi país y la generación de residuos ahora mismo es un tema que está influyendo en el medioambiente, en la salud y en la economía", ha insistido. Al ser preguntada por el impacto que puedan tener en las políticas ambientales los cambios en el Parlamento Europeo tras las elecciones del 9 de junio, ha señalado que, "desde sus competencias", ni se va a rebajar normativa que ya haya salido, ni va a haber moratorias, ni se va a derogar, "ni va a haber ningún cambio". INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS "ECONÓMICAMENTE O CON INCENTIVOS" Por otro lado, Gómez Palenque ha recordado que el 1 de enero de 2025 va a aparecer en la factura de forma diferenciada la tasa de residuos, que no es una tasa nueva, una iniciativa para "implicar al ciudadano" ya que se va a "atender a sistemas de pago por generación". En este sentido, ha indicado que hay dos maneras "claras" de involucrar a la ciudadanía: económicamente o con incentivos". "Si vamos a un sistema de pago por generación, tanto generas, tanto pagas, tanto mejor lo haces, tanto menos te cuesta tu factura", ha explicado. Actualmente, la Dirección General trabaja en un diagnóstico general del ruido, que va a ser el embrión de la futura Estrategia Nacional del Ruido. A nivel de digitalización, la Dirección General está trabajando en una aplicación móvil del índice de calidad del aire que incluirá un semáforo para que los ciudadanos puedan intepretarlo y distintas recomendaciones asociadas según sea la calidad del aire de la jornada.

