Le Pen afirma que la victoria de Agrupación Nacional "solamente se retrasa"

La dirigente de Agrupación Nacional Marine Le Pen ha afirmado este domingo que la victoria de su partido político, que según las primeras proyecciones tras el cierre de colegios en las elecciones legislativas ha quedado en tercer lugar, "solamente se retrasa". "La marea está subiendo. Esta vez no ha sido suficiente y, por tanto, nuestra victoria solo se retrasa. Eso es todo, es una victoria aplazada", ha afirmado en declaraciones a la cadena de televisión TF1 en las que ha hecho hincapié en la "progresión frente" a una amplia coalición de izquierdas. En este sentido, Le Pen ha subrayado los resultados de su formación, puesto que en la anterior legislatura tenía siete diputados y ahora tendrá más de 120. "Tengo demasiada experiencia para sentirme decepcionada por un resultado en el que multiplicamos nuestro número de diputados", ha aseverado. Con todo, ha sostenido que Agrupación Nacional habría obtenido una "mayoría absoluta" si no se hubiera producido el "acuerdo antinatural" entre el presidente francés, "Emmanuel Macron, y la extrema izquierda", en referencia al Nuevo Frente Popular. Por otro lado, la sobrina de Le Pen, Marion Maréchal, que durante la campaña hizo un llamamiento público para votar por la alianza de su tía en vez de a su propio partido, Reconquista, ha calificado los resultados de "drama" y ha señalado que la nueva Asamblea Nacional "no es representativa de lo que piensan los franceses", deplorando un futuro gobierno "que se inclinará hacia la izquierda", si bien "los franceses son principalmente de derechas". Las proyecciones sitúan al Nuevo Frente Popular como formación con más diputados (180-215), seguido de Juntos por la República de Macron (150-180 diputados) y Agrupación Nacional (120-150 diputados). La Asamblea Nacional cuenta con 577 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 289.

