España y Francia, buena fiabilidad en semifinales de grandes citas

La selección española masculina de fútbol buscará este martes su clasificación para la final de la Eurocopa que se está disputando en Alemania, para lo que tendrá que dejar en el camino a una Francia en una ronda de semifinales que no se le ha dado mal a ninguna de las dos. La actual campeona de la Liga de Naciones repite presencia en la penúltima ronda de la cita continental y ahora espera superar a los 'Bleus', uno de los combinados nacionales más regulares de los últimos años, para jugar la que sería su quinta final en el torneo, la sexta en total de su historia en una gran competición. El equipo que dirige Luis de la Fuente, tras su agónica y brillante victoria en cuartos de final ante Alemania el pasado viernes, afrontará por séptima ocasión una semifinal entre Eurocopa y Copa del Mundo, con un buen balance ya que de las seis anteriores, únicamente no la superó en la EURO de hace tres años, al caer por penaltis ante Italia. Y es que al igual que otras fases como los cuartos o los octavos de final han sido adversos, el paso previa a la final lo ha sabido manejar mejor la 'Roja' desde que lo viviera por primera vez en la Eurocopa de 1964. Allí, se deshizo de Hungría por 2-1 tras una prórroga a la que se llegó después de que Bene igualase en los compases finales el tanto inicial de Pereda y donde decidió un tanto de Amancio Amaro en el minuto 112. En la final, victoria por idéntico resultado ante la URSS con el recordado gol de Marcelino en el 84. Tuvieron que pasar dos décadas para que la selección española afrontase otra semifinal de un gran torneo y fue de nuevo en la Eurocopa de 1984 celebrada en Francia. El gol de Antonio Maceda 'in extremis' ante la RFA en el último partido de la fase de grupos le sirvió para medirse a Dinamarca, a la que eliminó por penaltis para jugar la final ante una anfitriona que se impuso por 2-0. De nuevo más de dos décadas, 24 años, para jugar una nueva semifinal y tras varios intentos fallidos en los 'malditos' cuartos de final. En 2008, la historia iba a empezar a cambiar con el pase a las semifinales de la Eurocopa tras tumbar a Italia y la gran victoria (3-0) ante Rusia con tantos de Xavi Hernández, Dani Güiza y David Silva para pasar a una final donde derrotó (1-0) a Alemania. Dos años después, otra semifinal, esta vez histórica, en la Copa del Mundo de Sudáfrica tras superar por fin los cuartos ante Paraguay (1-0) y otra vez triunfo ante la selección alemana con el cabezazo de Carles Puyol. La victoria ante Países Bajos (1-0) coronó como campeona del mundo a la selección española que en su siguiente gran torneo cerró el histórico triplete. En la EURO 2012, eliminó (2-0) en cuartos a Francia y en semifinales se deshizo en los penaltis de Portugal (0-0) para luego levantar el trofeo al golear a Italia (4-0). FRANCIA, SIETE DE DOCE Y SIN PERDER UNA DESDE 1996 Y ahí se acabaron las alegrías hasta la Eurocopa de 2021, aunque para la estadística positiva también pueden contar las dos semifinales de la Liga de Naciones que ha superado, ambas ante Italia en 2021 y 2023. En la Copa Confederaciones, de sus dos participaciones, en 2009 y 2013, solo en la segunda pasó a las semifinales y también las superó derrotando a Italia desde el punto de penalti. Pero Francia es también una experta semifinalista y entre Eurocopa y Mundiales disputará la decimotercera de su historia, el doble que la 'Roja' y con un buen balance ya que superó siete de las doce anteriores, con una mejora en este siglo XXI donde ha ganado las tres últimas que ha disputado y que no pierda una penúltima ronda desde 1996. Los 'Bleus' tuvieron su primeras semifinales en el Mundial de 1958 y en la Eurocopa de 1960, cayendo ante Brasil y Yugoslavia, respectivamente. Tampoco superaron las de las Copa del Mundo de 1982 y 1986 ante Alemania, aunque entre medias sí lograron el pase a su primera final, en la Eurocopa de 1984, al deshacerse de Portugal por 3-2 tras una prórroga y luego proclamarse campeones ante España. En los 90, encadenó tres semifinales seguidas, en la EURO de 1996, con derrota por penaltis ante la República Checa, en 'su' Mundial de 1998, con victoria por 2-1 ante Croacia para conquistar días después ante Brasil su primera Copa del Mundo, y en la siguiente cita continental, al derrotar (2-1) a Portugal y luego levantar el título ante Italia. Ya en el inicio del siglo XXI, sólo una semifinal ganada, en el Mundial de 2006, a Portugal (1-0), y luego la llegada de Didier Deschamps en 2012 que lo fue cambiando todo a partir de 2016 y con el que ha sido finalista en los dos últimos Mundiales (2018 y 2022) y en la Eurocopa de 2016 tras superar en las semifinales a Bélgica, Marruecos y Alemania, respectivamente. Aparte de estas semifinales en grandes competiciones, la selección francesa superó la única que tuvo de la Liga de Naciones ante Bélgica en 2021 (3-2) y las dos en Copa Confederaciones en 2001 (Japón) y 2003 (Camerún).

