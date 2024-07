Erdogan critica la sanción "política" a Demiral por realizar el gesto ultra de los Lobos Grises

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado la sanción "política" que impidió al jugador turco Merih Demiral jugar el partido de cuartos de final de la Eurocopa contra Países Bajos por hacer el gesto del grupo de extrema derecha turco Lobos Grises. "Es inexplicable. Es una decisión completamente política. Esta decisión ha ensombrecido las conciencias, pero gracias a Dios no ha afectado a la moral y motivación de nuestro equipo nacional", ha declarado Erdogan a la prensa en su viaje de vuelta a Turquía tras presenciar el partido en el Estadio Olímpico de Berlín. "La sanción de dos partidos impuesta por la UEFA a Merih, para ser francos, pone en duda el campeonato (...). A pesar de estas trabas nuestro equipo ha hecho pasar un mal rato a una escuela de fútbol como la de Países Bajos", ha añadido. Además, considera que la sanción "no va contra Merih personalmente, sino que es una sanción contra Turquía como nación". "La mejor respuesta hubiese sido salir victoriosos de este partido", ha argumentado. Erdogan ha indicado además que él no es árbitro, pero "el árbitro no nos dio un penalti aunque estaba cerca de donde un jugador holandés cogió la pelota". "Tendría que haber pitado penalti (...). Es una injusticia", ha recalcado. El mandatario turco ha dado las gracias a todo el personal de la selección y a los aficionados turcos, tanto a los residentes en Alemania como a los que se han desplazado desde Turquía. Además, ha revelado que visitó a los jugadores y al seleccionador, Vincenzo Montella, en el vestuario tras el partido y que abrazó a todos y cada uno de ellos. "Salimos con la cabeza alta como si hubiéramos ganado el partido", ha remachado. Ahora Erdogan ha fijado como objetivos el Mundial de 2026 y la Eurocopa de 2028 para "prepararnos de la mejor forma posible y, como ha dicho Montella, poder vengarnos". El grupo Lobos Grises estuvo implicado en ataques contra izquierdistas y activistas en Turquía durante la década de 1970. Ahora está vinculado con el ultranacionalista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), liderado por Devlet Bahçeli y principal aliado de Erdogan.

