El primer ministro irlandés cree el voto para la reunificación de Irlanda "no está sobre la mesa ahora"

El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha afirmado este domingo que cree que la posibilidad de convocar un referéndum para la reunificación de Irlanda "no está sobre la mesa ahora" y ha destacado la importancia de que el nuevo Gobierno laborista británico impulse la relación con las instituciones autonómicas norirlandesas. "Para mí la prioridad no está en un referéndum. La prioridad está en los resultados", ha afirmado en una entrevista con la cadena Sky News. "Creo que la gente de Irlanda del Norte, la gente de Irlanda, la gente de Gran Bretaña quieren resultados en servicios públicos, su economía, prosperidad, economía por cómo afecta a su familia y sus negocios", ha argumentado. Al ser interrogado por las perspectivas de un referéndum de reunificación y si están más lejanas tras la victoria del Partido Laborista en las elecciones legislativas del pasado jueves, ha respondido que "no creo que esté sobre la mesa ahora". "Creo que lo más importante es que los ministros vuelvan a sus mesas en Irlanda del Norte y que se pongan a trabajar y que los gobiernos británico e irlandés, cogarantes del proceso de paz, desempeñen su labor de apoyo también", ha apuntado. En cualquier caso, ha recordado que su partido se llama Fine Gael, el Partido de la Irlanda Unida y ha defendido que "es absolutamente legítimo tener aspiraciones constitucionales". "Pero eso no está sobre la mesa ahora. Lo que está ahora sobre la mesa es el reseteo de las relaciones anglo-irlandesas tras un periodo muy turbulento y me emociona que supone muchas oportunidades", ha destacado. Harris responde así a las palabras de la presidenta del partido Sinn Féin, Mary Lou McDonald, quien ha emplazado al nuevo primer ministro británico, Keir Starmer a "asumir el derecho de autodeterminación irlandés y un cambio constitucional hacia la reunificación irlandesa". La nueva ministra para Irlanda del Norte del Gobierno británico, Hilary Benn, ha apuntado que la votación sobre la unificación irlandesa "está lejos en la distancia" y ha recordado que las condiciones están muy claramente recogidas en el Acuerdo de Viernes Santo. "El secretario de Estado, sea el que sea, debe creer que si se celebrar un referéndum fronterizo, la gente de Irlanda del Norte votaría a favor de una Irlanda unida. Ahora mismo no hay pruebas de que se cumpla esa condición", ha argumentado.

