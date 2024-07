El entorno de Macron pone en valor el "cordón republicano" y pide "cautela" sobre la formación de gobierno

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha destacado que las proyecciones de las segunda vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo demuestran que "ha funcionado" el "cordón republicano" para evitar una victoria de las candidaturas de extrema derecha, según fuentes del entorno del mandatario citadas por varios medios franceses. Sin embargo, ha matizado que los resultados no responden a la pregunta de "quién gobernará" y ha pedido "cautela". En particular ha destacado que el bloque centrista que lidera "no está muerto". "El cordón republicano ha funcionado y el bloque centrista ha resistido bien", ha apuntado, según fuentes del entorno presidencial citadas por TF1-LCI. Las proyecciones sitúan al Nuevo Frente Popular como formación con más diputados (180-215), seguido de Juntos por la República de Macron (150-180 diputados) y Agrupación Nacional (120-150 diputados). La Asamblea Nacional cuenta con 577 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 289.

