El Ejército de Israel derriba un dron lanzado desde Líbano hacia los Altos del Golán

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que ha derribado un dron lanzado por el partido-milicia chiía libanés Hezbolá contra los ocupados Altos del Golán, en el marco de los enfrentamientos entre ambas partes que amenazan con escalar a nivel regional el conflicto en la Franja de Gaza. "Tras las alertas activadas hace poco en los Altos del Golán, los cazas de la defensa aérea han interceptado con éxito un objetivo aéreo sospechoso que cruzaba desde territorio libanés", reza un comunicado publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su página web. Poco antes, habían informado de que habían derribado "varios" drones que cruzaban desde Líbano hacia la zona norte del país, en particular contra los asentamientos de Dov y Dafna, y de que había caído un vehículo aéreo no tripulado explosivo en un espacio abierto en la zona de Hermon, sin que se hayan registrado víctimas. Por suparte, Hezbolá ha confirmado este ataque en respuesta a la muerte este sábado de un destacado integrante de la organización, Maytham Mustafa al Attar, en el ataque de un avión no tripulado en el municipio nororiental de Baalbek, uno de los bastiones de las milicias, y a unos 100 kilómetros de Israel. Además, ha indicado que han atacado el centro de reconocimiento técnico y electrónico de largo alcance ubicado en el monte de Hermon, así como sus equipos de espionaje e inteligencia. "Hemos provocado la destrucción de los dispositivos objetivo y el incendio en gran medida de los mismos", ha señalado el grupo a través de un comunicado recogido por la agencia de noticias libanesa NNA. El Ejército israelí y Hezbolá --respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados contra territorio israelí por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. La tensión en la zona ha aumentado desde octubre de 2023, después de que Hezbolá retomase los ataques contra Israel tras los atentados perpetrados por el movimiento palestino Hamás. La violencia ha escalado las últimas semanas y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió recientemente de que se contemplaban todos los escenarios.

