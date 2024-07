Domingo, 7 de julio de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL LÍBANO

Israel confirma haber matado a un comandante de la defensa aérea de Hizbulá en Baalbek

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí confirmó este sábado haber matado a un comandante de la defensa aérea de la milicia chií Hizbulá, Maitham Mustafa Al Ataar, en Baalbek, en el noreste de Líbano, a unos 80 kilómetros de la frontera con Israel. "Hace poco, la Fuerza Aérea operó en el área de Baalbek para atacar y eliminar al terrorista Meitham Mustafa Altaar, un operativo clave en la Unidad de Defensa Aérea de Hizbulá", informó un comunicado castrense. Al Ataar, cuya muerte también fue confirmada por Hizbulá, dirigió muchas de las actividades de la unidad y participó en la planificación y ejecución de numerosos ataques contra el Estado de Israel, indicó el Ejército.

ISRAEL PALESTINA

Al menos 16 muertos en ataque israelí en una escuela de UNRWA en Nuseirat, centro de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 16 personas han muerto en un ataque israelí y 75 han resultado heridos por un ataque israelí sobre una escuela de la UNRWA en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, confirmó el Ministerio de Sanidad de Gaza. La escuela atacada, Al Jaouni, albergaba a unas 2.000 personas desplazadas, según la UNRWA, aunque el gobierno de Gaza, controlado por el grupo islamista palestino Hamás, eleva la cifra a 7.000 desplazados.

EEUU ELECCIONES

Biden acorta la ventaja de Trump en estados bisagra, según una encuesta de Bloomberg

Nueva York (EFE).- Pese a su cuestionada actuación en el cara a cara del pasado 28 de junio, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha reducido la ventaja del candidato republicano Donald Trump en los principales estados bisagra de EE.UU. para los comicios de noviembre, según una encuesta publicada hoy por Bloomberg. Este sondeo, enfocado únicamente en siete de los estados más indecisos de EE.UU., revela que Trump supera al mandatario estadounidense por un ajustado 47 % a 45 %, la menor diferencia para el expresidente desde que Bloomberg comenzara a analizar el clima de voto en esos territorios en octubre.

EEUU TRUMP

Jueza concede pausa en procesamiento de Trump por el caso de documentos confidenciales

Miami (EFE).- La jueza Aileen Cannon concedió este sábado una pausa en el procesamiento contra el expresidente estadounidense y precandidato republicano Donald Trump, acusado de retención ilegal de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras el fallo del Tribunal Supremo que le otorgó inmunidad parcial. La defensa de Trump había presentado este viernes una moción ante la jueza federal Cannon para pausar el procesamiento y estudiar las implicaciones que tiene la histórica sentencia emitida por el alto tribunal estadounidense. El Supremo falló que los presidentes de Estados Unidos no pueden ser procesados al dejar el cargo por actos que llevaron a cabo dentro de sus funciones oficiales.

IRÁN ELECCIONES

Pezeshkian gana las elecciones presidenciales iraníes con un mensaje de moderación

Teherán (EFE).- El reformista Masud Pezeshkian se ha impuesto en las elecciones presidenciales iraníes con promesas de acercamiento a Occidente y de relajación del velo, medidas aperturistas en medio del enorme descontento de parte de la población en la República Islámica de Irán. Pezeshkian devuelve así al poder a los reformistas, bloque político que busca cierta apertura del país, casi 20 años después del mandato del expresidente Mohamed Jatamí (1997-2005), quien insufló a Irán ciertos aires de apertura, y con quien entró en política en el año 2000 como ministro de Sanidad.

R.UNIDO ELECCIONES

El laborista Starmer promete que su Gobierno hará "una política diferente"

Londres (EFE).- El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, aseguró este sábado que su Gobierno pondrá en práctica "una política diferente", avalada por la clara mayoría obtenida en las recientes elecciones generales del Reino Unido. Como prometió, Starmer no ha esperado para ponerse a trabajar de manera inmediata, celebrando hoy en Downing Street -desde ahora su despacho y residencia oficial- la primera reunión como flamante jefe del Ejecutivo junto con su recién estrenado gabinete. "Por primera vez en más de 20 años, tenemos una mayoría en Inglaterra, en Escocia y en Gales y esto es un claro mandato para gobernar en todas las cuatro esquinas del Reino Unido y, por ello, salgo mañana para estar en todas las cuatro naciones", dijo.

FRANCIA ELECCIONES

El RN de Le Pen cerca de una victoria histórica, pero aparentemente sin mayoría absoluta

París (EFE).- El partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) está a punto de lograr una victoria histórica en la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas de mañana, pero también de ver cómo la mayoría absoluta para poder gobernar se le escapa tras creer que la tenía a su alcance. La segunda vuelta de las elecciones legislativas de mañana dará previsiblemente al RN una mayoría relativa de entre 170 y 230 diputados, según predicen los tres últimos sondeos, lo que supone un enorme salto desde los 89 logrados hace solo dos años -que ya eran un récord- y los 8 escaños de 2017. Pero puede ser una victoria amarga para un partido que el pasado domingo, tras la primera vuelta, veía a su alcance la posibilidad de la mayoría absoluta (289 escaños), con al menos una proyección de escaños para la segunda ronda de hasta 310 diputados y otras dos colocándolo cerca del umbral.

BOLIVIA CRISIS

La Fiscalía de Bolivia investiga a 24 personas por el alzamiento militar contra Arce

La Paz (EFE).- Las investigaciones por la toma militar ocurrida el pasado 26 de junio en Bolivia incluyen hasta el momento a 24 personas y se ampliaron a otros tres delitos además de alzamiento armado y terrorismo, informó este sábado la Procuraduría General del Estado (PGE). "Al presente y transcurridos diez días desde la apertura de la etapa preliminar de investigación, el Ministerio Público ha emitido seis imputaciones formales, las cuales a su vez motivaron la imposición de medidas cautelares de carácter personal en contra de 24 personas", señala un comunicado de prensa de la PGE. La entidad encargada de la defensa del Estado detalló el listado de los investigados, entre los que están el destituido comandante del Ejército Juan José Zuñiga y otros exjefes militares, además del supuesto "ideólogo" del alzamiento, el civil Aníbal Aguilar, que era asesor del despacho del Ministerio de Defensa.

HAITÍ CRISIS

El primer ministro haitiano da un ultimátum a las bandas para que depongan las armas

Puerto Príncipe (EFE).- El primer ministro de Haití, Garry Conille, dio este sábado un ultimátum a las bandas para que depongan las armas, un día después de que el poderoso líder de bandas, el expolicía Jimmy Cherisier, alias 'Barbecue', planteó esta posibilidad en procura de entablar un diálogo nacional con miras a recuperar la paz. "Las bandas armadas tienen un plazo muy limitado para deponer las armas", declaró Conille en una rueda de prensa en el aeropuerto de Puerto Príncipe a su regreso de Estados Unidos. El Estado "no va a esperar indefinidamente a que las bandas depongan las armas", añadió.

LATINOAMÉRICA ULTRADERECHA

Bolsonaro dice que no retrocederá pese a todos los procesos en su contra

Balneario Camboriú (Brasil) (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este sábado que no retrocederá en su carrera política pese a todos los procesos judiciales que enfrenta, en un evento ante miles de correligionarios y simpatizantes que dejaron claro que no aceptan otro candidato para las presidenciales de 2026. "A pesar de la Policía Federal haber ido tres veces a mi casa y a que aún enfrento unos 300 y pocos procesos, vale la pena seguir. No vamos a retroceder", afirmó el líder ultraderechista en su intervención en la quinta edición de la versión latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC), el considerado mayor movimiento de derecha del mundo. El capitán de la reserva del Ejército hizo el comentario dos días después de que la Policía Federal le formulara cargos por asociación para delinquir, peculado y lavado de dinero en un caso en que lo investiga por el intento de apropiación de unas valiosas joyas que países árabes le obsequiaron a la Presidencia brasileña.

MERCOSUR CUMBRE

Mercosur celebra su cumbre en Asunción sin Milei, sin avances sobre acuerdo comercial con la UE y con China interesado

Asunción (EFE).- Asunción acogerá este lunes la cumbre de jefes de Estados del Mercosur sin la presencia del gobernante argentino, Javier Milei, con la participación como invitado del recién posesionado mandatario panameño, José Raúl Mulino, y el interés renovado de China de negociar con este bloque de integración. La reunión semestral para el traspaso de la presidencia rotatoria, esta vez de manos de Paraguay a Uruguay, se celebrará sin que se hayan logrado avances visibles con la Unión Europea (UE) para cerrar un tratado comercial que ambos bloques negocian desde hace casi un cuarto de siglo.

EEUU OBITUARIO

Muere a los 63 años Jon Landau, productor de 'Titanic' y 'Avatar'

Miami (EFE).- El productor de cine estadounidense Jon Landau, ganador del Oscar por el filme 'Titanic' (1997) y estrecho colaborador del cineasta James Cameron, falleció este viernes en Los Ángeles a los 63 años, sin que se haya informado de las causas de su muerte. El hijo de Landau, Jamie Landau, confirmó su muerte a The Hollywood Reporter. Mano derecha de Cameron, junto al que cosechó algunos de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine, su trabajo como productor le valió tres nominaciones al Oscar y el premio a la mejor película por 'Titanic'.EFE

