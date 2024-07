Djokovic no falla a la segunda semana de Wimbledon y Swiatek deja como favorita a Rybakina

El tenista serbio Novak Djokovic remontó al australiano Alexei Popyrin para acceder a octavos de final del torneo de Wimbledon, donde este sábado se despidió la primera favorita del cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek. El siete veces campeón del tercer 'Grand Slam' de la temporada superó otro test en Londres, donde esta vez cedió el primer set pero remontó con autoridad 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6(3). Djokovic se medirá ahora con el danés Holger Rune, quien por primera vez en su carrera remontó dos sets en contra, para vencer al francés Quentin Halys. Después del órdago de Popyrin, 'Nole' subió enteros sobre todo con su habitual agresividad al resto y, en la primera bola de 'break' que tuvo, firmó la renta con la que igualó el encuentro en el segundo set. A partir de ahí, el campeón de 24 'grandes' se convirtió en un muro y, aunque Popyrin mantuvo un alto nivel, no encontró resquicio en uno de los favoritos al título. Djokovic no pudo sentenciar en el cuarto set con tres bolas de 'break' que tuvo, pero en la muerte súbita no dio pie a mucha más emoción. Así, el serbio alcanzó la segunda semana de Wimbledon por decimosexta vez, igual que logró Jimmy Connors y sólo detrás de Roger Federer (18). Mientras, después de dos días de parones y aplazamientos por la lluvia, el ruso Daniil Medvedev venció (6-1, 6-3, 4-6, 7-6(3)) al alemán Jan-Lennard Struff para citarse con el búlgaro Grigor Dimitrov por un puesto en cuartos de final. Por otro lado, en el torneo femenino saltó la sorpresa con la eliminación de Swiatek, número uno del mundo que llevaba una racha de 21 victorias seguidas. La polaca, campeona por cuarta vez el mes pasado en Roland Garros, cedió (3-6, 6-1, 6-2) ante la kazaja Yulia Putintseva y encajando su primera derrota desde abril. Entonces, en Stuttgart, fue Elena Rybakina su verdugo. La kazaja, campeona de Wimbledon en 2022, avanzó este sábado a cuarta ronda ganando (6-0, 6-1) en menos de una hora a la danesa Caroline Wozniacki, subiendo muchos enteros como mayor favorita.

Compartir nota: Guardar Nuevo