(Crónica) Uruguay tumba a Brasil en los penaltis y Colombia golea a Panamá por las 'semis' de la Copa América

La selección de Uruguay eliminó este sábado a Brasil en los cuartos de final de la Copa América 2024, que se está disputando en Estados Unidos, después de ganar en la tanda de penaltis (4-2) a la que se llegó con 0-0, con los fallos claves de Éder Militao y Douglas Luiz, mientras que Colombia se gustó y goleó con contundencia (5-0) a Panamá para cruzarse con los 'charrúas' en semifinales. Los de Marcelo Bielsa confirmaron su presencia en 'semis' con épica, venciendo en la tanda de penaltis tras 90 minutos de máxima igualdad y la expulsión en el 74' de Nahitán Nández por roja directa --por una plancha dura al tobillo de Rodrygo Goes--. Los 'charrúas' se convirtieron en los verdugos de una de las grandes favoritas para levantar el trofeo, pero que, como en el resto del torneo, mostró su versión más diosa. Los brasileños dicen adiós al campeonato invicto, aunque solo con un triunfo en cuatro encuentros, con un Dorival Júnior incapaz de dar con la tecla, ni en esta ocasión con Endrick como titular y principal referencia en ataque. Su presencia se debió a la suspensión por amarillas de Vinícius Júnior, una baja que hizo a Brasil adolecer de profundidad y colmillo, ni siquiera mejoró en los últimos 15 minutos, cuando jugó contra diez por una expulsión de Nández por una entrada violenta sobre Rodrygo. A pesar de que entre ambas selecciones saltaron al campo siete Mundiales, pasó entre poco y nada en los primeros 45 minutos, con muchas interrupciones y ninguna intención por ningún equipo. NI Brasil ni Uruguay pisaba el acelerador, y se llegó con ese 0-0 a los penaltis. Rochet le paró el primer penalti a Militao y Doulgas Luiz mandó el tercero al palo condenando a la 'Canarinha' ante unos 'charrúas' más efectivos, solo con el fallo de José María Giménez y con Ugarte convirtiendo el lanzamiento definitivo por el pase a 'semis'. Y ahí ya espera una Colombia que se divirtió de lo lindo ante una Panamá que, sin embargo, ha completado un notable torneo, A diferencia del otro encuentro, este cuarto de final fue mucho más dinámico, gracias a que en el minuto 15 los 'cafeteros' ya habían puesto el 2-0 que encarrilaba su presencia entre los cuatro mejores equipos del campeonato. El líder de la goleada fue el exmadridista James Rodríguez, con un tato de penalti y dos asistencias. Los de Néstor Lorenzo son un gran candidato a conquistar la Copa América, con un fútbol vistoso que ha ido de menos a más, y que sus rivales no deben subestimar. Jhon Córdoba de cabeza abrió el festín 'cafetero' y poco después James Rodríguez puso desde los once metros el 2-0. Panamá, en su peor encuentro en el torneo, rozó el 2-1, pero el mediapunta y capitán colombiano no estaba dispuesto a darle una oportunidad a su rival de engancharse al partido y sirvió en bandeja el 3-0 a Luis Díaz con una vaselina. Colombia optó por dosificar a sus figuras en la segunda mitad, en la que el combinado 'cafetero' hizo dos goles más, obra de Richard Ríos, con un disparo lejano, y el debutante Miguel Borja, cerrando la goleada desde el punto de penalti. Colombia, que aspira a todo y con menos cansancio en las piernas, se verá las caras con una Uruguay que no reservó esfuerzos.

