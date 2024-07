Crónica del Inglaterra - Suiza, 1-1 (5-3, en penaltis)

La selección de Inglaterra eliminó este sábado a la de Suiza en la tanda de penaltis, después de un 1-1 en 120 minutos en el Merkur-Spiel Arena de Düsseldorf, para acceder a semifinales de la Eurocopa 2024 que se está disputando en Alemania. Los de Gareth Southgate volvieron a dejar una imagen discreta en cuanto a su poco fútbol y su falta de intención ofensiva sobre el césped, pero reaccionaron al tanto de Breel Embolo en el minuto 75 con un golazo de Bukayo Saka cinco minutos después. La prórroga volvió a ser igualada, sin muchas ocasiones aunque más cerca incluso la victoria suiza, y en la tanda de penalti Pickford detuvo el primer lanzamiento a Akanji. Alexander-Arnold hizo el 5-3 que dio el billete a semifinales a una Inglaterra que se medirá con Países Bajos o Turquía por repetir final. La EURO se puso cara en sus dos primeros billetes a semifinales, para España, en la prórroga, y Francia, en los penaltis, y el tercero siguió ese largo desenlace. Inglaterra mejoró poco su imagen, teniendo en cuenta la calidad que atesoran, y Suiza se guardó algo más pero fue valiente para adelantarse en el marcador. Los 'Tres Leones' empezaron con algo más ritmo con Foden por banda derecha y Jude Bellingham buscando su influencia por el otro lado. Una Suiza bien replegada no lo puso fácil, y pronto se fue atascando el juego inglés, salvo por la insistencia de Saka en el uno contra uno. Con todo, tampoco sufrió, porque Suiza no fue la que eliminó a Italia en octavos, hasta la reanudación. Con el segundo tiempo sí dio un paso al frente el equipo de Murat Yakin, con el primer aviso de Embolo a los cinco minutos. Xhaka tomó el mando junto a Aebischer y, por banda derecha, se sucedieron los intentos suizos de ver puerta. Así, la pasividad de Inglaterra, en este caso también de la defensa, recibió el castigo del 0-1. Embolo hizo saltar las alarmas en los inventores del fútbol, pero de nuevo, Inglaterra, que ya salió airoso de milagro ante Eslovaquia, recordó su capacidad ofensiva tras encajar. Los cambios de Southgate tampoco intimdaban mucho, sólo por Cole Palmer, pero ya tenían bastante sobre el campo, y con Saka fue suficiente. El del Arsenal, en otra de sus arrancadas por banda derecha, perfiló la diagonal esta vez y lanzó un disparo perfecto al palo largo para firmar el 1-1 en el minuto 80. Con todo, Suiza terminó mejor los 90 minutos, amenazando la meta rival, y, en la prórroga, Inglaterra volvió a mostrarse inoperante. Los 'Tres Leones' se quedaron con el balón y Rice tuvo un buen disparo desde lejos, con otra más en la frontal para Bellingham, pero Inglaterra pareció firmar los penaltis, o al menos no tuvo capacidad de generar más peligro. El tramo final del tiempo extra fue de Suiza, con Shaqiri rozando el gol olímpico y Amdouni probando a Pickford desde lejos. El meta inglés fue protagonista en la tanda de penaltis, ya que detuvo el primero a Akanji, un golpe psicológico y una ventaja que mantuvo Inglaterra metiendo sus cinco lanzamientos. Así, los ingleses siguen adelante, alargando la era y los resultados de Southgate en busca de repetir final continental, mientras que Suiza rozó su primera semifinal. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: INGLATERRA, 1 - SUIZA, 1. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Konsa (Palmer, min.78), Trippier (Eze, min.78); Mainoo (Shaw, min.78), Rice, Bellingham, Foden (Alexander-Arnold, min.115), Kane (Toney, min.109), Saka. SUIZA: Sommer; Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Rieder (Zuber, min.64), Freuler (Sierro, min.118), Xhaka, Aebischer (Amdouni, min.118); Ndoye (Zakaria, min.98), Vargas (Widmer, min.64) y Embolo (Shaqiri, min.109). --GOLES: 0 - 1, min.75, Embolo. 1 - 1, min.80, Saka. --TANDA DE PENALTIS: 1 - 0, Palmer, gol. 1 - 0, Akanji, falla. 2 - 0, Bellingham, gol. 2 - 1, Schär, gol. 3 - 1, Saka, gol. 3 - 2, Shaqiri, gol. 4 - 2, Toney, gol. 4 - 3, Amdouni, gol. 5 - 3, Alexander-Arnold, gol. --ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA). Amonestó a Kane (min.67) por parte de Inglaterra. Y a Schär (min.32) y Widmer (min.85) en Suiza. --ESTADIO: Merkur-Spiel Arena, Düsseldorf.

