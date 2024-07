Bruselas recuerda a Orbán que no representa a la UE ante los estados túrquicos

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha recordado de nuevo este sábado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que no puede actuar en representación de la UE a pesar de que su país ostenta la presidencia de turno del Consejo Europeo. En concreto se refiere a la presencia de Orbán en la cumbre informal de la Organización de Estados Turcos (OET) celebrada los días 5 y 6 de julio en Shusha, Azerbaiyán. "Orbán ha participado (...) exclusivamente dentro de las relaciones bilaterales entre Hungría y esta organización", ha subrayado Bruselas en un comunicado oficial. La presidencia de turno del Consejo "no atribuye ningún tipo de representación externa de la Unión, una responsabilidad del presidente del Consejo Europeo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a nivel ministerial". Así, destaca que "Hungría no ha recibido ningún mandato del Consejo de la UE para mantener relación con la Organización de Estados Túrquicos". La mención recuerda a la este mismo viernes, cuando la UE subrayó que Orbán visitó Moscú y se entrevistó con el presidente ruso, Vladimir Putin, en calidad de dirigente húngaro y en ningún caso como representante de la UE. En particular, Bruselas "rechaza los intentos" de la OET de "legitimar a la entidad secesionista turcochipriota", la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Turquía y en conflicto abierto con la República de Chipre, miembro de la UE. "Esta decisión que depende ahora de la ratificación de los miembros de la Organización es lamentable y contradice el hecho de que varios miembros de la Organización han manifestado su apoyo firme al princpio de integridad territorial y a la Carta de la ONU", ha recordado. Bruselas recuerda así que "la UE solo reconoce a la República de Chipre como sujeto de derecho internacoinal de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU".

