Bagnaia aprovecha una caída de Martín y se pone líder del Mundial en Sachsenring

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se hizo con la victoria en el Gran Premio de Alemania, novena prueba del calendario en el circuito de Sachsenring, después de una caída del español Jorge Martín (Ducati) a falta de dos vueltas cuando lideraba, para acabar haciendo un 'cero' que le hace perder el liderato del Mundial, mientras Marc, con una espectacular remontada, y Álex Márquez completaron el podio. Carrera decepcionante y dolorosa para un Jorge Martín que dominó la mayoría de giros en Sachsenring, llegando a sacar más de un segundo a 'Pecco' --ya piloto con más triunfos (24) en la historia de Ducati--, pero la presión de este al final le hizo cometer un error casi cuando veía ondear la bandera a cuadros. Ahora, 'Martinator' se queda con 212 puntos en el Mundial, diez puntos menos que Bagnaia (222), que asesta un golpe importante a la lucha por el título. Martín salió muy bien desde la pole y mantuvo en los primeros giros esa preciada primera plaza, aunque Bagnaia no tardó en mostrarse e incluso rebasar al de San Sebastián de los Reyes. Este, sin embargo, no perdió la paciencia y siguió trabajando por el liderato. Mientras, Maverick Viñales tuvo una susto en forma de salida de pista, aunque sin caída, pero perdió muchas posiciones. 'Martinator' recuperó en la vuelta seis el primer puesto y tiró con buen ritmo, aprovechando también que su escudero Franco Morbidelli se colocó segundo adelantando a 'Pecco', con la misión de dar cancha a su compañero. Y así fue, con el vigente campeón incluso coqueteando con Álex Márquez con la tercera plaza en juego. Pero Bagnaia apretó y mucho, bajando considerablemente sus tiempos para olvidarse de caer a la cuarta posición y devolverle el adelantamiento a Morbidelli en le ecuador de la carrera, aunque Martín seguía a más de un segundo. Por detrás, Marc Márquez ascendía posiciones de manera imparable y se colocó quinto en la vuelta 15, con su hermano Álex en plena lucha por el podio con Morbidelli. Pocos cambios en las siguientes vueltas, con Martín controlando bien la situación y manteniendo lejos a 'Pecco', hasta que en la vuelta 21 Marc Márquez y Morbidelli tuvieron un choque, culpa del italiano, que hizo perder la cúpula al catalán. Sin embargo, el ocho veces campeón del mundo no cejó en su empeño por hacer un buen papel y completar una remontada desde la decimotercera posición. Aunque el gran golpe al Mundial ocurrió a falta de dos vueltas para el final. Jorge Martín seguía defendiendo su distancia, pero la presión de 'Pecco' le hizo cometer un error en la primera curva, donde se le fue la parte delantera cayendo y viendo cómo el vigente campeón avanzaba sin oposición en la primera posición. Un triunfo que además arrebata el liderato al madrileño, ahora diez puntos por detrás de Bagnaia. Este incidente benefició a los hermanos Márquez, que ya se aseguraban un podio, con el segundo lugar finalmente para Marc, que pasó a Álex --suma su quinto cajón en la categoría-- en la última vuelta, para completar una estratosférica remontada, superando a once pilotos desde la salida.

