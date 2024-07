Álvaro Muñoz Escassi aclara que tipo de relación tenía con María José Suárez

Después de días especulando sobre los verdaderos motivos por los que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi habían roto su relación, el jinete se sentaba este viernes en el plató de '¡De viernes!' y hablaba abiertamente sobre todo lo que había ocurrido entre ellos, aclarando las especulaciones que ha habido en las últimas horas. "Llevábamos bastantes meses entre idas y venidas. Nunca he querido reconocer que hemos roto. Llevábamos tiempo así" confesaba Álvaro, asegurando que ambos "disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta" y dando a entender que tenían una relación abierta. Pero... entonces, ¿por qué le molestó a María José qué tuviera una relación con la mujer que dice haber sido extorsionada por el jinete? "Cuando pasa todo esto, el día veintidós, lo hablamos y le digo que esto lo voy a resolver. Voy a la comisaría a poner una denuncia porque considero que me están extorsionando. Se identifica a esta persona y ya está, pero yo sé que va a salir porque soy una persona pública. Acepto que se hable de mí, pero la Policía es quien toma el mando, no sé en qué momento está. Me consta que el lunes se ponen en contacto con ella. Le dijo a María José 'dile a Álvaro que ya le he jodido su pareja y, si no me da 1.500 euros voy a salir en la tele hablando" argumentaba. ¿Qué relación tuvo con esta mujer? Según Álvaro "tuvimos una relación absolutamente consentida. Pasamos el rato y me dijo que le pagara el tren de vuelta y el taxi, le hice un bizum. A los dos días me dijo que su padre se estaba muriendo en Colombia y que si le podía prestar 700 euros, no lo veía ético cuando tengo otras responsabilidades" y fue entonces cuando "monta en cólera y me empieza a insultar". A partir de entonces, Escassi bloquea a esta mujer, que se pone en contacto con María José para decirle que le debía 1.500 euros "por los servicios prestados". "Nos enfadamos y dejamos de hablar porque yo considero que tengo que hablar de una manera y ella de otra. Le dije que iba a resolverlo y esa fue la última conversación que tuvimos", sentenció. De esta manera, Álvaro aclaró también en su entrevista que no es la primera vez que mantiene relaciones sexuales con mujeres transexuales, algo que María José conocía. Sin embargo, lo más sorprendente de su testimonio fue reconocer que mantenía con la modelo una relación abierta.

