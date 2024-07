Verónica Urquijo y Roberto Truque se dan el 'Sí, quiero' sin la compañía de la familia real

La última vez que vimos a toda la familia Real unida fue en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa de Urquijo hace uno meses en Madrid. Hoy, la historia se ha repetido aunque con algunas ausencias. La prima de la mujer del alcalde de Madrid, Verónica Urquijo, se ha dado el 'Sí, quiero' con Roberto Truque en Hinojosa de la Sierra, Soria, y hasta allí se han desplazado algunos rostros conocidos. Un enlace que ha tenido ausencias de lo más sonadas... ningún miembro de la familia real ha acudido a la misa. Y es que después de acudir a la boda de Teresa y a la de la hermana de Verónica hace cinco meses, en esta ocasión han decidido no presenciar este emotivo momento. Una decisión por parte de las infantas, que no llama del todo la atención, ya que en muchos otros eventos eclesiásticos, acuden únicamente a la posterior celebración y teniendo en cuenta las altas temperaturas y el lugar donde ha tenido lugar, puede que aparezcan a última hora del día. En cambio, sí que hemos visto a Jaime de Marichalar. Se esperaba que en este enlace acudiese por primera vez Irene Urdangarin acompañando a Juan Urquijo, primo de la novia, pero parece que ha querido pasar desapercibida y no asistir a la ceremonia... ¿asistirá a la celebración en la finca?

