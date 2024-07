Un 54% de los israelíes cree que la guerra se prolonga por consideraciones de Netanyahu, según una encuesta

En torno a un 54 por ciento de la población israelí considera que la guerra en la Franja de Gaza se prolonga debido a consideraciones políticas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según se desprende de una encuesta elaborada por la cadena de televisión Canal 12. De acuerdo con un estudio demoscópico elaborado por la citada cadena de televisión, de ámbito generalista, otro 34 por ciento de los encuestados alude a consideraciones sustantivas y operativas el hecho de que, casi nueve meses después, aún no se haya culminado la ofensiva en la Franja de Gaza, según recoge 'The Times of Israel'. Asimismo, cerca de un 70 por ciento de los israelíes considera que el Ejército está lejos de la "victoria total" prometida por Netanyahu, mientras que otro 23 por ciento sí cree que esa victoria está próxima. Un 43 por ciento aboga por celebrar elecciones cuanto antes frente al 23 por ciento que desea que el primer ministro agote su mandato. Así las cosas, la encuesta de Canal 12 refleja cierto desencanto de la población israelí con la forma en que el Gobienro de Netanyahu está gestionando la guerra, iniciada tras los ataques del Movimeinto de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre, en los que murieron casi 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas. De hecho, en torno a un 70 por ciento de los consultados valora de forme negativa la gestión de la guerra, mientras que un 28 por ciento cree que el Gobierno de Netanyahu lo está haciendo bien. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, también cosecha el rechazo de casi la mitad de los encuestados. En relación a las próximas elecciones estadounidenses, previstas para comienzos de noviembre, en torno al 48 por ciento de los encuestados prefieren que el expresidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca, mientras que el actual mandatario, Joe Biden, recaba el apoyo de poco más del 27 por ciento. Hamás lanzó el 7 de octubre una serie de ataques que motivaron la cruenta respuesta militar israelí en la Franja de Gaza. Desde entonces, los ataques del Ejército han acabado con la vida de más de 38.000 gazatíes, mientras que se estima que algo más de un centenar de rehenes siguen bajo cautiverio de la milicia islamista.

