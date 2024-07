Nagelsmann reclama "un penalti claro" y lamenta el adiós aún siendo "mejores" que España

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, criticó la actuación arbitral tras la derrota (2-1) contra España en cuartos de final de la Eurocopa 2024, al tiempo que lamentó el adiós de la anfitriona pese a ser "mejores" que los españoles. "Si el balón va claramente hacia la portería, y así es, hay que evaluar la mano de otra manera. Me parece totalmente extraño que sólo se evalúe la mano y no sus consecuencias. El penalti contra Dinamarca fue mucho menor", dijo el seleccionador local, tras la mano de Cucurella que reclamaron en la prórroga. "Es evidente que es penalti claro", añadió, contrariado además por la rápida decisión del colegiado inglés Anthony Taylor y la ausencia de intervención del VAR. "Lo más triste es que probablemente no vuelva a tener una Eurocopa en casa en mi carrera. Eso duele y también duele tener que esperar dos años para ser campeón del mundo", dijo. Nagelsmann resumió además un partido donde, a pesar de que España fue mejor en el primer tiempo, la reacción de Alemania fue contundente en el segundo. "El partido estuvo demasiado abierto en la primera parte. Fuimos mejores en la segunda parte y a partir del minuto 60 éramos claramente el mejor equipo", afirmó. "Nuestro empate fue bien merecido y concedimos el ganador en la última oportunidad", añadió, después del fatal 2-1 de Mikel Merino en el minuto 119. Por otro lado, el seleccionador nacional despidió con honores a un Toni Kroos que puso fin a su carrera. "Es imposible no destacar la carrera de Toni, única en un jugador alemán. Es sin duda uno de los jugadores más importantes de Alemania. Todo el mundo conoce su éxito, pero no todo el mundo conoce su carácter. Habló con el equipo en un momento muy difícil para él personalmente. Él siempre se ve a sí mismo como parte de este grupo", terminó.

