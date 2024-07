Ministro boliviano dice que "no sería justo estigmatizar" a FFAA tras alzamiento militar

La Paz, 5 jul (EFE).- El ministro boliviano de Defensa, Edmundo Novillo, sostuvo este viernes que no es justo "estigmatizar" a la totalidad de las Fuerzas Armadas porque, según dijo, la "gran mayoría" de oficiales y soldados se mantuvieron al margen del alzamiento militar ocurrido el 26 de junio en el país.

En un acto con militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la región central de Cochabamba, Novillo recordó que la misión de las Fuerzas Armadas es "defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado", su honor y soberanía, además de "garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido".

"Aunque ya no quisiéramos recordar los días oscuros y vergonzosos de las semanas pasadas, porque nos duele en lo más sensible de nuestra formación moral, cívica y patriótica, pero (...) no sería justo ni correcto estigmatizar ni ofender a nuestras Fuerzas Armadas" como han pretendido algunas personas con "intereses políticos", señaló.

"Porque la gran mayoría de nuestro mando de oficiales y soldados se mantuvieron firmes, fieles y leales a la Constitución, la democracia, la voluntad del pueblo y su Gobierno legalmente constituido y a los valores y principios que guían y orientan la conducta patriótica de un militar de honor", sostuvo.

Por esto, la autoridad expresó sus "sinceros reconocimientos y felicitaciones" a esos militares "a nombre del pueblo boliviano".

El ministro remarcó que el rol de las Fuerzas Armadas ha cambiado a la par de los cambios en el mundo, pero "sin que varíe su misión fundamental de velar por el resguardo" de la "soberanía y el cumplimiento de la Constitución".

En el caso boliviano, recordó que las responsabilidades de los militares actualmente "se extienden a otros ámbitos," como la lucha contra el contrabando o el apoyo ante los desastres naturales.

Novillo afirmó que los soldados, desde el inicio de su formación, "deben comprender con meridiana claridad y con absoluta convicción que el militar está subordinado a la Constitución Política del Estado y a la democracia, y no al revés".

La semana pasada, militares al mando del ahora destituido comandante del Ejército Juan José Zuñiga tomaron la sede presidencial de La Paz por unas horas, lo que fue calificado por el Gobierno como un "intento de golpe de Estado".

Después de que Arce relevara al alto mando militar el mismo día, Zuñiga y las tropas se replegaron, el excomandante fue detenido y ahora está recluido preventivamente en una cárcel en el centro del país.

Durante su aprehensión, Zuñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para "levantar su popularidad".

La oposición en Bolivia señaló que la operación de Zuñiga y la confrontación con Arce fueron un "montaje" y un "autogolpe" para aumentar la popularidad del Gobierno, algo en lo que ha coincidido el exmandatario y líder del oficialismo Evo Morales (2006-2019), que está distanciado del presidente.

En una entrevista con EFE, Arce aseguró que nunca tuvo una relación cercana con Zuñiga y que "alguien le habló al oído" al exjefe militar para hacerle creer que "podía ser presidente". EFE

