José Manuel Parada defiende a Alejandra Rubio de las críticas por su embarazo

Esta semana conocíamos -gracias al programa 'Así es la vida'- que Isabel Pantoja ingresaba hace dos días de urgencia en el Hospital Reina Sofía a las cinco de la mañana y que, tras ser atendida por los médicos y recomendarle someterse a una operación, había decidido irse a Cantora. Este viernes hablábamos con José Manuel Parada, le preguntábamos por esta información de su examiga y nos confesaba que le desea "que tenga una pronta recuperación, que vuelva a los escenarios, que todo el mundo dice que está genial en sus nuevos conciertos". Además, nos aseguraba que siente "que la tengan que operar pero bueno, espero que la operación le salga tan bien como a mí, y que no pase nada, y que siga cantando, y que siga triunfando, y que tenga muchísimos éxitos, y que gane mucho dinerito". Eso sí, nos explicaba que aunque ya no tienen relación siempre le guardará un cariño especial: "Ya no tenemos trato, como hemos tenido en otros tiempos. Pero yo nunca le he deseado nada malo. Le deseo lo mejor de lo mejor. Yo no le deseo mal a nadie. Yo creo que todo el mundo sea feliz". El periodista también nos hablaba de Alejandra Rubio y de las tantas críticas que ha recibido por su embarazo... dejándonos claro que "las hijas de mis amigas son como mis hijas. Así que yo no voy a criticar nada, que haga lo que haga, yo no la voy a criticar". Parada lo único que les desea a las Campos es que "la criatura que venga, niño o niña, venga bien y sean muy felices y que coman muchas perdices. Y que la madre y la tía y todos que se lleven todo muy bien y que ganen mucho dinero con exclusivas o sin exclusivas". Y de una amiga a otra amiga, ya que al mencionarle el nombre de Bárbara Rey nos reconocía que "me da mucha pena cuando una familia a la que he conocido que se llevaba bien, pues parece ser que ahora no se lleva tan bien, pues me da mucha tristeza y mucha pena. Pero yo creo que la fuerza de la sangre en algún momento saldrá y hablarán y tratará de arreglarse las cosas" Por último, Parada nos desvelaba que tras su operación de vesícula "estoy con los puntos, eh. Empecé a hacer vida normal ayer, pero todavía tengo los puntos. Pero bueno, ya está bien, ya han pasado creo que 14 días". Eso sí, sigue ocultando a día de hoy su operación a su madre: "Mi hermano, si sale algo en la tele, disimula, cambia el canal y tal, para que... Ella ya con 92 años está, para que le demos muchas alegrías y ningún disgusto y ninguna tristeza".

