Irene Urdangarín debuta por todo lo alto como novia de Juan Urquijo en una cita familiar muy especial

Hasta ahora han sido varias las ocasiones en las que hemos visto a Juan Urquijo con la familia de Irene Urdangarín. La primera, en la boda de su hermana Teresa Urquijo con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida el pasado 6 de abril, cuando su relación sentimental todavía no había salido a la luz. Un enlace al que no asistió la hija de la infanta Cristina por encontrarse de voluntariado en Camboya, pero sí su madre, sus abuelos los Reyes Juan Carlos y Sofía, su tía la infanta Elena, su hermano Juan Urdangarín, o sus primos Froilán y Victoria Federica. Días después de que Irene regresase a Madrid tras concluir su voluntariado en la ONG de Kike Figaredo en una de las zonas más pobres del país del sudeste asiático, la joven celebraba su 19º cumpleaños con su familia y con su pareja, produciéndose la primera y esperadísima imagen de Juan con doña Cristina y la Reina Emérita con la que confirmaban que están encantadas con el discreto noviazgo que la joven mantiene con el nieto de Teresa de Borbón y Borbón desde el pasado otoño. Sin embargo, todavía no habíamos visto a Irene con la familia del ingeniero agrícola. Algo que está a punto de cambiar, ya que como adelanta 'Vanitatis', la sobrina de Felipe VI da un paso de gigante en su relación con Juan y este fin de semana debutará oficialmente en una cita muy especial para la familia Urquijo. Y es que la benjamina de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín asistirá con su novio a la boda de Verónica Urquijo y Roberto Truque Salto este sábado en Soria. Será su presentación oficial entre los familiares y amigos de Juan, confirmando así que su historia de amor está completamente consolidada. Un enlace que se celebrará en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en la localidad de Hinojosa de la Sierra; y cuyo convite tendrá lugar en la finca Señorío de Hinojosa de la Sierra, propiedad de los padres de la novia. Una presentación oficial en la familia Urquijo en el que Irene intentará pasar desapercibida -puesto que es muy tímida y prefiere vivir su relación con Juan lejos de los focos- y en el que coincidirá no solo con sus 'cuñados' Teresa Urquijo y Martínez-Almeida, a los que no sabemos si ya conoce, sino también con otros miembros de la alta sociedad como Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, o Victoria López-Quesada con su prometido, Enrique Moreno de la Cova.

