Francia, un rival adverso históricamente para España en partidos eliminatorios

La selección francesa será el rival el próximo martes de España en las semifinales de la Eurocopa que se está disputando en Alemania, un oponente que no se le ha dado demasiado bien a la 'Roja' en sus cinco anteriores partidos eliminatorios. La actual subcampeona del mundo guarda la llave de la final del torneo continental y lo hace tras plantarse en la penúltima ronda con poco brillo, tras anotar sólo tres goles en cinco partidos, dos en propia meta y uno desde el punto de penalti. Además, bajo el mando de Didier Deschamps se ha mostrado como un equipo fiable en partidos a cara a cruz alcanzando tres finales de los cinco grandes torneos que ha disputado con el excentrocampista campeón del mundo en 1998 como seleccionador. Desde su llegada y tras ser cuartofinalista en el Mundial de Brasil de 2014, fue finalista en la Eurocopa de 2016, campeón del mundo en 2018 y subcampeón del mundo en 2022, aparte de ser campeón de la Liga de Naciones en 2021, meses después de sufrir su peor revés al caer eliminado en los octavos de final de la EURO ante Suiza. Y precisamente, en ese último título se deshizo de una España entrenada entonces por Luis Enrique Martínez y que llegó a dominar y mandar en el marcador por 0-1 con un tanto de Mikel Oyarzabal, antes de que Karim Benzema y Kylian Mbappé, en un discutido tanto, remontasen. Aquella final de hace casi tres años fue la última ocasión que se vieron las caras españoles y franceses, que en el Allianz Arena se cruzarán por trigesimoséptima vez en su historia, con 16 triunfos de la 'Roja' y 13 de los 'Bleus'. Será la undécima de forma oficial, la sexta en un partido eliminatorio que históricamente no se le ha dado bien a España. No fue hasta 1984 cuando los dos combinados se encontraron por primera vez en una gran competición y no pudo ser de la mejor manera, en la final de la Eurocopa celebrada en Francia y que coronó a los anfitriones, vencedores por 2-0 con tantos de Michel Platini, en el recordado fallo de Luis Miguel Arconada en su lanzamiento de falta, y de Bruno Bellone. Ese primer partido abrió una mala racha en partidos oficiales contra Francia, que salió vencedora en el doble duelo de la clasificación para la Eurocopa de 1990 (3-1 y 1-2), y a la que España tampoco pudo batir en la fase de grupos del torneo continental de 1996 (1-1). Peores fueron las dos siguientes veces, en sendos cruces favorables para los 'Bleus', en los cuartos de final de la EURO de 2000, por 2-1 y con Raúl González fallando un penalti en las postrimerías del encuentro que habría forzado la prórroga, y en los octavos de final del Mundial de 2006, por un claro 1-3 pese a ponerse por delante por medio de un penalti de David Villa. Pasaron seis años para que ambos cruzasen sus destinos y esta vez la 'Roja' cambió la racha y logró la que hasta la actualidad su única victoria en partido eliminatorio. Un inusual doblete de Xabi Alonso ajustició a los franceses en los cuartos de final de la Eurocopa de 2012. Las dos selecciones quedaron emparejadas en la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Brasil de 2014, con empate 'in extremis' de Francia en el Vicente Calderón y gran victoria española en París (0-1) con tanto de Pedro Rodríguez. Hasta la mencionada final de la Liga de Naciones no se volvieron a encontrar en una competición internacional y ahora lo volverán a hacer en busca del premio de la gran final de esta Eurocopa de Alemania.

