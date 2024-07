'El Turronero' da la última hora sobre Escassi tras reunirse con él: "Está tocado, demasiado follón"

Álvaro Muñoz Escassi ha reaparecido tras confirmarse que hoy se sentará en el plató de '¡De Viernes!' para revelar la verdad de su presunta infidelidad con una mujer transexual que habría provocado su ruptura con María José Suárez después de que esta persona, a la que debería 1700 euros, se pusiese en contacto por correo electrónico con la modelo para descubrir la verdadera cara de su novio. Antes de enfrentarse a la polémica y dar la cara públicamente, el jinete se ha reunido con José Luis López 'El Turronero' en un céntrico hotel de la capital donde se les ha visto charlar de lo más relajados en el hall. A buen seguro uno de los temas que trataron fue el acercamiento que Escassi tuvo con Hiba Abouk el sábado pasado en la fiesta que el empresario organizó en Jerez de la Frontera para celebrar la Primera Comunión de su nieta. Un 'roneo' que, por otra parte, se especula que habría sido una cortina de humo con la que el sevillano habría intentado desviar la atención de su supuesta deslealtad a María José. Un culebrón que nos tiene completamente enganchados y sobre el que 'El Turronero' ha arrojado algo de luz antes de que Álvaro rompa su silencio. Como ha reconocido tras reunirse con él, el jinete está "un poco todado". "Le ha venido encima demasiado follón" asegura, evitando revelar qué hay de cierto en que la presunta infidelidad salió a la luz después de que la persona con la que engañó a la modelo intentase extorsionarlo para cobrar una deuda. Un tema del que el de Ubrique se ha desmarcado completamente: "A ver si se soluciona. Ya le preguntaré pero no tengo ni idea, no he entrado en eso. Estaba con él pero no le he preguntado. De verdad, gracias". 'El Turronero', que además de amigo de Escassi es íntimo de Bertín Osborne, también ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que ha suspendido su gira de conciertos de verano por problemas de voz relacionados con las secuelas post-Covid. Algo que ha negado el empresario. "No creo ¿eh¿ Estaba un poco tocado y no sé lo que le habrá pasado, pero que no... Pero eso no, yo no tengo entendido eso" ha asegurado.

Compartir nota: Guardar Nuevo