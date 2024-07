Carmen Borrego responde con dureza a Edmundo Arrocet tras su exclusiva sobre Alejandra Rubio

Edmundo Arrocet no ha dejado pasar la oportunidad de rentabilizar económicamente el embarazo de Alejandra Rubio y, tras sus ataques a Terelu Campos y Carmen Borrego en sus últimas exclusivas, ahora le ha tocado el turno a la nieta de María Teresa Campos. El cómico arremete contra la menor del clan en portada de la revista 'Diez minutos', acusándola de haber "sucumbido a la vida fácil" por vender la noticia de su futura maternidad junto a Carlo Costanzia. Lejos de quedarse ahí, el que fuera novio de la recordada presentadora también aprovecha la ocasión para reclamar a las hijas de la que fue su pareja la elevada cantidad que le habría prestado en su día, asegurando que si no le devuelven el dinero lo reclamará a través de los juzgados. Unas declaraciones a las que Carmen no ha dudado en responder implacable. Si en 'Así es la vida' estallaba contra Bigote y, dejando claro que no es el viudo de su madre ni pertenece a su familia, le pedía una vez más que deje de mencionar y difamar a la presentadora, en 'Vamos a ver' ha lanzado un demoledor dardo al chileno además de asegurar que ni a ella ni a Terelu les ha reclamado nada; y si lo hiciese, no piensan pagárselo. "Este señor parece nuestra sombra. Hace tiempo dijo tipo amenaza, 'si ellas se callan yo me callaré'. Y nosotros no hablamos de él. Y este 'talento', como yo le llamo, se cree en el derecho de que puede hablar cada vez que ocurra algo en mi familia" ha comenzado, insistiendo en que "esta persona no está en nuestras vidas hace mucho tiempo y no queremos que esté en nuestras vidas". "Le deseo que sea muy feliz y a ver si le sale una novia de verdad y así nos olvida" ha continuado con ironía, dejando entrever que la joven polaca con la que Bigote mantendría una relación desde hace varios meses, y con la que le vimos en actitud romántica por las calles de Londres, sería un montaje del humorista. Además, Carmen ha pedido al chileno que "respete la memoria de mi madre porque hubo una parte de su relación en la que se quisieron mucho. O por lo menos ella le quiso mucho". "Yo no le deseo nada malo, le deseo que sea feliz" ha sentenciado, deseosa de pasar página y que Edmundo se olvide de una vez por todas de su familia. "Cuando le oigo decir Teresita se me levanta el estómago. Déjala descansar en paz porque no puede contestarte" ha exigido al cómico. Respecto al dinero que el cómico le habría prestado a Teresa y que ahora reclama a sus hijas, Carmen le ha emplazado a verse en los juzgados, donde afirma que se defenderá: "A nosotros no nos lo ha reclamado nunca y me consta que a mi madre tampoco. Lo siento por ella, lo que diga él hace mucho que me da exactamente igual" ha zanjado. Más rotunda se ha mostrado tras el programa, cuando además de hacer oídos sordos a las declaraciones de Bigote en la exclusiva con un tajante "a gilipolleces no contesto", ha animado al cómico a emprender medidas legales para reclamar su supuesta deuda: "Que lo meta, que lo meta. Yo no debo nada a nadie".

